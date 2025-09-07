1-0: Un meritorio Marino pierde injustamente en Cantabria

Raya Cantabria, 1-Marino de Luanco, 0 Rayo Cantabria: Álvaro Jiménez (1); Aitor Crespo (1), Cagigal (2), Axel (2), Dani Cordero (2); Solórzano (2), Manu González (1); Izan (2), Diego Díaz (1), Fuentes (3); y Baldrich (2). Cambios: Adrián Argos (1) por Cagigal, min. 63. Rodri Ramos (1) por Diego Díaz, min. 63. Laso (1) por Baldrich, min. 77. Ekain (1) por Aitor Crespo, min. 77. Asier García (s.c.) por Fuentes, min. 90. Marino de Luanco: Dennis (3); Somolinos (2), Borja Álvarez (2), Valentín (2), Dailos (2); Villaldea (3), Pelayo (3); Berto González (1), Basurto (2), Marti (2); y Tito (3). Cambios: Marcos Bravo (1) por Marti, min. 46. Oscar Fernández (1) por Tito, min. 63. Lora (1) por Iñigo, min. 73. Chus Ruiz (1), por Pelayo, min. 81. Diego Díaz (1) por Basurto, min. 81. El gol: 1-0, min. 66: Baldrich. Árbitro: Gaizka Altuna (colegio vasco). Roja directa al visitante Berto González, en el min. 18. Tarjetas amarillas a Axel; Somolinos, Dani Martínez y al técnico visitante Sergio Sánchez. La Planchada: 600 espectadores.

Injusta y cruel derrota la sufrida ayer por un Marino de Luanco que, pese a jugar condicionado desde el minuto 18 por la expulsión de Berto González, gozó de clarísimas ocasiones de gol para no volverse de Cantabria de vacío. Sin embargo, la fortuna dio la espalda al conjunto asturiano, que no encontró portería.

Un Marino mandón

El Marino salió mandón, sin complejos ante todo un filial del Racing de Santander, para generar las primeras llegadas con peligro superados los diez primeros minutos. Así, a los doce minutos, un preciso envío en profundidad de Villaldea hacia Tito dejó al delantero en un mano a mano con Álvaro Jiménez, pero su disparo cruzado careció de fuerza y de dirección. Dos minutos después, fue Dani Martínez el que lo intentó con un disparo lejano que se marchó rozando el larguero. Una acción desafortunada de Berto González, al dar una patada desde el suelo a Cordero tras un agarrón previo del lateral verdiblanco, le costó la expulsión con tarjeta roja directa en el minuto 18 y condicionó un encuentro que se igualó a raíz de esta acción.

La superioridad numérica igualó el encuentro

La superioridad numérica pareció darle nuevos aires a un hasta entonces sometido Rayo Cantabria, que dos minutos después gozó de su primera oportunidad de gol con un disparo desde la frontal de Solórzano que buscaba la escuadra, al que respondió Dennis para desviar a córner.

Tras el saque de esquina, Dennis calculó mal en su salida a blocar el balón y Manu González, con todo a su favor en área pequeña, envió su testarazo fuera. Pese a estar con uno menos, el Marino continuó llegando con peligro al área rival. En el minuto 32, una acción individual de Tito desde el perfil izquierdo del área lo culminó con un disparo cruzado que se perdió junto al palo.

Dennis estuvo providencial

Dennis estuvo providencial tres minutos más tarde al desviar con una intervención de portero de balonmano un disparo de Fuentes que pasó entre un bosque de piernas, al que reaccionó el portero visitante desviando con su pierna izquierda a córner. Fue la última acción reseñable de un entretenido primer tiempo, marcado por la expulsión del extremo diestro del conjunto luanquín.

La segunda mitad discurrió en un toma y daca, con llegadas para ambos conjuntos, aunque el Marino tuvo la ocasión más clara en el minuto 61, tras un centro desde la línea de fondo de Villaldea que Marcos Bravo no acertó a empujar a la red en boca de gol.

Baldrich no perdona

El que no perdonó fue Baldrich cinco minutos después al rematar de cabeza un balón prolongado por Fuentes tras un centro desde la izquierda de Solórzano para anotar el gol que acabó decantando el partido, pese a los intentos a la desesperada del Marino. Y es que a partir de ahí, el equipo de Luanco lo intentó todo, pero apenas consiguió ya generar ocasiones claras ante un Rayo Cantabria que cerró filas en torno a su portería y dedicó todos sus esfuerzos a desbaratar el juego de su rival.

Sergio Sánchez: "He visto dos penaltis en el área local"

El entrenador del Marino Sergio Sánchez resumió tras la derrota de su equipo en el campo del Rayo Cantabria que así "es el fútbol". "Hay aspectos que podemos controlar y otros que no", añadía el entrenador. Eso sí, reconoció también lo negativo: "Hemos estado mal en aspectos que tenemos que saber controlar, cómo fue la expulsión". Y es que, para el técnico del Marino, la roja de Berto González fue "una expulsión, que aunque fue justa, es fruto de la impotencia, cuando te agarran y usan el cuerpo, que es algo en lo que el rival nos ha dado una lección". Por todo ello, Sánchez dice irse del partido "jodido, porque a nadie le gusta perder y por algunas decisiones arbitrales; he visto hasta dos penaltis en el área local, uno de ellos en boca de gol, en el que a Marcos Bravo le empujan cuando tenía todo a favor". A pesar de todo, Sergio Sánchez dijo irse también "muy orgulloso del compromiso de mi equipo, que me sabe representar con balón y sin él".