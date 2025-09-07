1-1: El Langreo da en el palo en el comienzo de Segunda Federación ante el Coruxo

Langreo: Adrián Torre (2); Nacho López (2), David Amez (2), Liam López (2), Álex Menéndez (3), Sergio Orviz (3), Juan López (2), Basilio (2), Pablo Pérez (2), Samu Pérez (2) y Miguel Ángel Guerrero (2). Cambios: René Reyes (1) por Basilio, min. 67. Maya (1) por Samu Pérez, min. 75. Iván González (s.c.) por Pablo Pérez, min. 81. Coruxo: Ruiz Díaz (2); Roque (1), Marchante (2), Álvaro Fernández (2), Naveira (2), Javi González (2), Rares (2), Nacho Fariña (2), Gandarilla (2), David Añón (1) y Xavi Sola (2). Cambios: Santos (1) por Roque, min. 67. Dani Rosas (1) por Fariña, min. 67. Sergio Bernárdez (1) por Javi González, min. 70. Hugo Losada (1) por Añón. Xavi Cidré (1) por Sola. Goles: 0-1, min. 52: Mateo Gandarilla. 1-1, min. 77: Sergio Orviz. Árbitro: Pacheco Cotero (comité cántabro). Amonestó a Álex Menéndez, y a Roque, Rares, David Añón y al técnico Javi Pereira. Nuevo Ganzábal: unos 500 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por los socios Alfredo Álvarez, «Fredi Cadenas», y Javier Corujo Díaz.

El Langreo se chocó con los palos, que le privaron de una victoria más que merecida, por lo que al final se tuvo que conformar con un empate ante un Coruxo que se va más que satisfecho con el resultado.

Un ritmo alto

El partido comenzó con un ritmo alto por parte de los dos equipos, a pesar de ser el inicio de la temporada, y los dos tuvieron sus ocasiones. La primera, en el minuto 5, para los locales en un remate de cabeza de Pablo Pérez picado abajo, sacando una mano providencial Ruiz Díaz. En apenas diez minutos, de nuevo fue el Langreo el que la tuvo en un nuevo remate de cabeza, esta vez de Juan López, que detiene el meta visitante.

Las mejores ocasiones visitantes

A partir del minuto 20, los visitantes gozaron de tres ocasiones por medio de Xavi Sola, Nacho Fariña y Mateo Gandarilla, que se toparon con el meta Adrián Torre. La mejor ocasión de esta primera parte, sin embargo, fue para el Langreo en el minuto 33 en una jugada trenzada entre Álex Menéndez, Samu Pérez y el remate final de Miguel Ángel Guerrero que chuta con la izquierda al palo.

Más pausa en el juego

En la segunda parte, el juego estuvo más pausado, estando el balón más en el pie de los jugadores de los dos equipos, que buscaron las mejores ocasiones para ir a la portería contraria. El primer gol fue visitante en una aproximación de Javi González, que tras marcharse de dos defensas hace un pase al segundo palo que remata Mateo Garandilla solo, batiendo a Adrián Torre.

El Langreo reacciona y arrolla

En la siguiente acción, ya se aproximó más el Langreo y Samu Pérez, tras recibir un pase al hueco de Álex Menéndez, dispara con su pierna buena, la izquierda, cruzado y su tiro se va fuera por poco. En el minuto 77 llegó el gol del empate para el Langreo por medio de Sergio Orviz, que desde unos 20 metros fuera del área, con un disparo fuerte y ajustado batió al meta Ruiz Díaz ante el asombro de los jugadores gallegos. Un golazo.

A por la victoria hasta el final

Tras el gol, el Langreo se fue a por la victoria y cuando iban tres minutos de la prolongación tras un saque de esquina, el central David Amez, de cabeza, pegó un testarazo que Ruiz Díaz despeja a córner en una gran intervención. Ya con el tiempo cumplido, en el minuto 95, Sergio Orviz remata de cabeza y su balón se va al palo con Ruiz Díaz ya batido. Un gran final para un Langreo que se va con la sensación de haber estado cerca de la victoria.

Acebal: "La sensación es la de perder dos puntos"

Pablo Acebal, entrenador del Langreo, aseguró que se fue "con la sensación de perder dos puntos". "El equipo estuvo muy bien en líneas generales, fuimos superiores al Coruxo prácticamente todo el partido, menos diez minutos a la salida de la segunda parte, que el Coruxo salió un poco mejor", analizaba. Unos momentos malos que el Coruxo aprovechó para adelantarse, pero el Langreo se repuso.