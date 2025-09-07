Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Alimerka Oviedo Baloncesto estrena el Palacio de los Deportes tumbando a un ACB

El equipo azul se impone al San Pablo Burgos en su primer partido de pretemporada, dejando buenas sensaciones y con un Alonso Faure imperial

Un momento del partido entre el Alimerka Oviedo y el San Pablo Burgos, ayer en el Palacio de los Deportes de Oviedo. |

Un momento del partido entre el Alimerka Oviedo y el San Pablo Burgos, ayer en el Palacio de los Deportes de Oviedo. | MARIO CANTELI

Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

El Alimerka Oviedo ganó al San Pablo Burgos, equipo de ACB, un partido de pretemporada muy especial. Se le notaron al equipo de Javi Rodríguez las ganas de estrenar el Palacio de los Deportes, su nueva casa, con una victoria que estuviera a la altura de las fantásticas instalaciones que han quedado tras la reforma.

El pabellón es coqueto y cómodo. Acostumbrados a Pumarín, estas instalaciones imponen, pero lo importante es que el calor de la grada se sigue transmitiendo a la pista. Los cerca de 2.000 aficionados que acudieron a este estreno lo comprobaron y lo vivieron como el que abre un regalo. Y encima se fueron con la alegría de ver a su equipo ganar y jugar bien.

El momento de la ilusión

Llegará el momento de rebajar esa euforia y de comprobar qué lugar puede ocupar este equipo en una categoría tan complicada como la Primera FEB, pero, como dijo en la previa Javi Rodríguez, técnico del equipo de Oviedo, esta es la temporada de la "ilusión". Ilusión por seguir sacándole partido a recursos escasos en una liga tan difícil e ilusión por aprovechar esta instalación para crecer en todos los sentidos y poder a medio plazo llegar a lo más alto. Una de las cosas que se necesitan para conseguirlo es tener detrás una afición y ayer en el Palacio se demostró que la hay.

Greg Parham trata de encestar ante Nzosa, detrás le mira Faure. | MARIO CANTELI

Greg Parham trata de encestar ante Nzosa, detrás le mira Faure. | MARIO CANTELI

Un rival temible

Llegaba a Oviedo nada menos que el San Pablo Burgos. Un equipo que la pasada temporada dominó la Primera FEB y que ahora, en su salto de categoría, mantiene a una parte del equipo y se ha reforzado con jugadores importantes, como Jhivvan Jackson. Llegaba el cuadro burgalés con bajas importantes, sobre todo en la posición de base, con las ausencias de Raul Neto y Guðmundsson. Lo suplió Bruno Savignani con canteranos.

Todos salvo Longarela

El Alimerka, por el contrario, llegó con todos, salvo Longarela, que está en la recta final de la recuperación de la lesión que le mantuvo casi toda la pasada temporada en el dique seco. Lo que más llamó la atención del equipo de Oviedo fue el ritmo que le puso al partido a estas alturas de la pretemporada. Un equipo que juega exactamente a lo que quiere su entrenador, que va siempre a toda velocidad, atrevido a la hora de jugarse lanzamientos y con un plus de talento con respecto a temporadas anteriores. Poder ver en Oviedo a jugador como Calvin Hermanson, un asesino desde el triple, es un gozada. Brycen Goodine, al que aún se le vio corto de forma (fue el último en llegar) ya dejó algunos detalles.

VÍDEO: Seis curiosidades sobre Calvin Hermanson, jugador del Alimerka Oviedo Baloncesto

VÍDEO: Seis curiosidades sobre Calvin Hermanson, jugador del Alimerka Oviedo Baloncesto

Antonio Lorca

Alonso Faure, entrega y acierto

Un equipo en el que todo el mundo aportó, que fue agresivo en la lucha por el rebote y en el que si alguien destacó y sorprendió fue Alonso Faure. El pívot alicantino se dejó el alma y las fuerzas en la cancha. Hizo de todo. Reboteó contra gente como Nzosa y Fischer, anotó, taponó y hasta subió el balón. Que el hombre más alto del equipo, el que debe ser referente interior, comience así fue otra buena noticia en una tarde en la que el OCB hizo realidad el sueño de un Palacio.

El Alimerka Oviedo Baloncesto estrena el Palacio de los Deportes tumbando a un ACB

