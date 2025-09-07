Benajmín Noval voló en San Tirso y estrenó título autonómico de gravel
El I Trofeo Gravel San Tirso de Abres proclamó a sus ocho primeros campeones regionales en una jornada que confirmó el auge de esta disciplina
El gravel ya tiene campeones autonómicos en Asturias y el protagonista de la jornada fue Benjamín Noval, que se convirtió en el primer júnior en enfundarse el maillot tras dominar el recorrido de 82 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel. El gijonés fue el único capaz de bajar de las tres horas, confirmando su condición de joven promesa del ciclismo regional.
Ocho campeones autonómicos
Además de Noval, el palmarés del estreno en San Tirso se completó con Diego Llosa (élite masculina), Lucía González (élite femenina), Víctor Llosa (máster 30), Manuel Carrelo (máster 40), Juan Manuel Toribio (máster 50) y José Manuel Pérez (máster 60).
El organizador, Daniel Ania, resaltó que pese a la coincidencia con la Vuelta a España, que restó inscritos, el nivel deportivo fue muy alto y con casi un 40% de participantes llegados de fuera de Asturias, incluyendo ciclistas de Galicia, País Vasco, Cataluña, Castilla y León e incluso un italiano. También agradeció el respaldo del pueblo de San Tirso, con veinte voluntarios implicados, y la ausencia de incidentes reseñables.
Ania admitió que montar la prueba en apenas mes y medio fue un reto, pero destacó que el feedback de los corredores fue muy positivo. La intención es consolidar la cita en próximas temporadas y mejorar la participación.
