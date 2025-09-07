El Círculo Gijón baja a la calle para jugar al baloncesto con más de 300 aficionados

El Parque de Begoña se transformó en una cancha de streetball con un invitado especial: el primer equipo del Círculo Gijón. Los jugadores compartieron una tarde de mates, concursos de tiro y partidos improvisados en los que los profesionales se mezclaron con los más pequeños.

Más de 300 personas se acercaron a la pista, donde reinó un ambiente festivo y cercano. Hubo fotos, autógrafos y juegos que despertaron la curiosidad de los aficionados, sobre todo de los más jóvenes, que mostraron interés en iniciarse en el baloncesto.

Un club que quiere acercarse a la ciudad

Nacho Galán, entrenador del equipo gijonés, subrayó que fue una experiencia muy bonita, con muchísima participación de los chicos y también de los padres, que se animaron a vivir la actividad con ellos. El técnico destacó que este tipo de iniciativas buscan acercar el club a la ciudad, siguiendo un modelo que en su día aplicaron equipos de la NBA, como Los Ángeles Lakers, cuando se presentaban en canchas de barrio para compartir pista con los aficionados.

"Queremos repetir la experiencia y trasladarla a otros barrios, aunque no siempre es fácil por los horarios", añadió.

Protagonistas en la pista

Entre los jugadores, Michael volvió a ser uno de los más aclamados por los seguidores, mientras que los nuevos fichajes despertaron la curiosidad del público. La actividad sirvió no solo para presentar al equipo, sino también para animar a los niños y niñas a practicar deporte y engancharse al baloncesto.