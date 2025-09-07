El Círculo organiza un "streetball" en el parque de Begoña de Gijón
El Círculo Gijón Baloncesto organiza hoy, entre las 19.00 y las 20.00 horas, una jornada de baloncesto en la calle, "streetball", a la que invitan a todos los aficionados a este deporte de la ciudad y que tendrá lugar en el parque de Begoña. En la actividad estarán algunos de los jugadores del equipo de Gijón, que esta temporada competirá en Segunda Federación, la tercera categoría en importancia del baloncesto español. Una oportunidad para que los aficionados del equipo puedan conocer a los jugadores de esta temporada.
