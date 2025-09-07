Dani Vidal se moja sobre la jugada más polémica del Lugo-Avilés: "Lo vi claro"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, analizó el empate de su equipo ante el Lugo, en el que ha conseguido su primer punto de la temporada. El catalán destacó la capacidad de adaptación de su equipo y habló sobre el posible penalti a Isi Ros.

Análisis del partido. "Sabíamos que veníamos a un campo complicado, con una plantilla hecha para pelear por los puestos de arriba y que sería un partido muy exigente. Creo que el partido ha estado muy igualado, podría haber caído para los dos equipos. Ambos hemos tenido ocasiones claras de gol. En el primer tiempo nos costó ajustar en la fase defensiva y encima nos enfrentamos a un equipo que en el ataque posición es uno de los que más te exige de la categoría. Sabíamos que si no íbamos a buscarles arriba es un equipo al que es difícil defender en bloque medio, porque te acaba hundiendo. Hemos ajustado y conseguimos robar varios balones en campo contrario. Del primer tiempo me quedó con que tuvimos varias contras peligrosas. En la segunda parte yo creo que hemos estado mucho más enteros, hemos tenido diferentes situaciones para adelantarnos en el marcador".

El posible penalti a Isi Ros. "Es cierto que estaba lejos, pero lo vi claro. Los que llevamos muchos años en el fútbol ya sabes si puede haber algo tras la reacción de los equipos. La decisión es del árbitro y yo intento no entrar en sus decisiones".

El debut de Guzmán Ortega. "A Guzmán lo sufrí el año pasado como entrenador. Recuerdo el partido que hizo en la ida contra el Nástic, tenía delante a Víctor Narro y fue capaz de hacer un partido muy completo en un contexto muy complicado. Es de esos jugadores que en directo te llaman la atención, por eso no estoy sorprendido de su nivel de hoy. Nos va a dar mucho"

Primera portería a cero. "Sabemos que el objetivo, siendo un equipo recién ascendido, pasa por intentar encajar pocos goles. Aunque no hayamos tenido la suerte de poder hacer gol en los dos partidos, hemos tenidos ocasiones importantes para poder hacerlo. En el caso que no se pueda es importante cerrar la portería".

La evolución del Avilés durante el partido. "Cuando te enfrentas a un equipo como el Lugo, que cambia tantas veces de estructura, si les das tiempo para pensar encuentran al hombre libre. Yo tengo una manera de ver el fútbol y quiero que mi equipo se vaya adaptando a las estructuras del rival para poder defender y presionar. Es un proceso que necesita tiempo, llevamos poco trabajado, pero los jugadores lo van interpretando mejor".

Las dos llamadas al VAR. "Quizás en la primera vez que lo pedí me precipité al pedirlo, pero en la segunda estaba plenamente convencido de que lo iba a pitar".