El exciclista José Enrique Cima analiza el paso de la Vuelta a España por Asturias: Un duelo de lujo
Almeida y Vingegaard miden sus fuerzas en una etapa marcada por las subidas a San Lorenzo y La Farrapona, que pusieron a cada uno en su lugar
Una gran contradicción se vivió ayer en el gran alto de La Farrapona porque el equipo UAE de Matxin se jugó el órdago entre la victoria de etapa de Marc Soler y buscar destronar al líder Jonas Vingegaard por parte de João Almeida, su jefe de filas. La jugada salió redonda porque el catalán ganó para su equipo otra gran etapa de montaña, la séptima en esta Vuelta a España, y Almeida, apoyado por sus compañeros, buscó sin éxito pillar al maillot rojo Vingegaard en un renuncio. Pero el danés tuvo aguante y logró incluso imponerse en una apretada llegada al portugués.
Ahora todo son lágrimas de alegría porque se logró la victoria de etapa en el escenario magnífico de La Farrapona, pero si por tirar por detrás su equipo tan fuerte Soler hubiera perdido la etapa, ahora habría un follón excepcional.
Castigar a Vingegaard
Bien es cierto que en estas circunstancias, aunque se hubiera perdido la victoria parcial por endurecer mucho la etapa para castigar al líder Vingegaard , la táctica hubiera sido igualmente perfecta, aunque Soler no hubiera podido brindar la victoria a su esposa, que ayer cumplía años.
El objetivo del UAE
Ahora a toro pasado todo es muy fácil, pero habrá que explicar que para un equipo como el UAE que lleva tantas victorias de etapa, una más no era trascendental, pero sí sabían que tenían una oportunidad única de probar de verdad al líder, después de llegar todos muy fatigados a la cima del Angliru y conscientes de que una ocasión como esta si se dejaba pasar con la etapa de hoy y el descanso de mañana, igual no se repite.
Una etapa espectacular
Me alegro de haber visto una etapa tan espectacular y agónica con mucho en juego y en un escenario que con buen tiempo hizo que Asturias siga siendo ese paraíso que tanto publicitamos. Y todo ello, con ciclismo de verdad.
Una escapada numerosa
Ver la escapada numerosa casi de salida y pasando por los puertos del Tenebreo y, sobre todo, de San Lorenzo, que podemos decir que por media de pendiente es el más duro de Asturias. Bajo la experiencia de los que fuimos profesionales, se hizo una selección magnifica en el temible puerto. Cuando veamos un final de etapa también en San Lorenzo comprobaremos de verdad su dureza, aunque la llegada a La Farrapona fue majestuosa con ese trabajo de Ayuso, Vine y Grosschartner para Almeida y el otro del joven Pellizari, en los kilómetros finales, para que Hindley luche por el tercer puesto de la general.
Menos mal que ayer solo se habló de ciclismo y del mejor que pueden ofrecer unos ciclistas que tienen ya mucha fatiga, pero también mucho orgullo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
- Ya hay fecha para el Real Oviedo-Barça: este es el horario del partidazo del Tartiere
- El estreno de la segunda edición de La Favorita, en Luarca, se convierte en un sentido homenaje a su creador, Xuan Bello
- La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
- El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
- El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
- Inauguración del IES Margarita Salas de La Corredoria