El Vetusta se estrena en Segunda Federación con victoria

Vetusta, 3-Sarriana, 2 Vetusta: Miguel Narváez (1), Marcos Lopes (1) Marco Esteban (2), Diego Espinosa (1), Omar Falah (2), Diego Tejón (1), Enzo Pérez (2), Lamine (1), Dieguito (1), Guille Berzal (2) y Joaquín Delgado (1). Cambios: Castrillejo (1) por Lamine, min. 62. Coballes (2) por Guille Berzal, min. 62. Lucas Antañón (1) por Dieguito, min 78. Cheli (1) por Joaquín Delgado, min. 78. Adri López (1) por Enzo Pérez, min. 87. Sarriana: Pirot (1), Maycon (2), Maxi (1), Nacho (1), Tomás (1), Jacobo (1), Juv (1), Arona (1), Iago Díaz (1), Edu (1) y Álex Millán (2). Cambios: Villaverde (1) por Iago Díaz, min. 60. Willian (1) por Arona, min. 68. David (1) por Jacobo, min. 68. Freire (1) por Juv, min. 87. Goles: 1-0, min. 14: Guille Berzal. 2-0, min. 33: Marco Esteban. 3-0, min. 63: Coballes. 3-1, min. 71: Maycon. 3-2, min. 75: Álex Millán, de penalti. Árbitro: Ibáñez Campo (Cantabria)._Mostró amarillas a los locales Diego Espinosa y Marcos López, y a los visitantes Álex Millán y Juv. El Requexón: 350 espectadores.

El filial oviedista debutó en la temporada con victoria en El Requexón frente a la Sarriana (3-2) en un partido que tuvo dos caras muy distintas. Los de Roberto Aguirre parecían tenerlo encarrilado con un 3-0 a la hora de juego, pero terminaron sufriendo tras la reacción visitante en el tramo final.

El Vetusta entró al encuentro con personalidad y muy pronto encontró el premio del gol. En el minuto 14, Guille Berzal, uno de los debutantes, inauguró el marcador al rematar con precisión un centro de Omar Falah. El tanto dio tranquilidad a los oviedistas, que siguieron empujando y generando peligro por los costados. Poco después fue Lamine quien rozó el segundo, pero su disparo se perdió por poco. El 2-0 no tardó en llegar y fue obra de Marco Esteban, que se impuso con autoridad en el área para cabecear un saque de esquina servido de nuevo por Omar Falah. El tanto, a la media hora de juego, confirmó la superioridad de un Vetusta, que apenas sufrió en defensa en la primera parte.

Tras el descanso, la película parecía resuelta. El recién ingresado Coballes, que había sustituido a Guille Berzal un minuto antes, firmó el 3-0 con un disparo raso en su primera acción sobre el campo. El Requexón celebraba lo que parecía la sentencia, pero a partir de ahí el guion cambió por completo.

La Sarriana, que hasta entonces había estado contenida, dio un paso adelante y encontró un rápido premio. Primero, en el minuto 71, con un cabezazo de Maycon a la salida de un córner. Y apenas cuatro minutos más tarde, con un penalti cometido por Marcos López que transformó Álex Millán. El lanzamiento estuvo a punto de ser detenido por Miguel Narváez, que tocó el balón en dos ocasiones antes de que terminara entrando en su portería.

El 3-2 devolvía el partido a la incertidumbre y obligaba al Vetusta a arremangarse. Durante los últimos veinte minutos, los azules se vieron superados en intensidad por un rival que buscó el empate con insistencia, aunque sin llegar a generar ocasiones claras más allá de algún balón parado. El colegiado añadió seis minutos de prolongación que se hicieron eternos en la grada, pero finalmente los tres puntos se quedaron en casa.

Con más sufrimiento del esperado, el Vetusta logró arrancar la temporada con una victoria que refuerza la confianza del grupo y permite a los jóvenes oviedistas arrancar con buen pie en un curso en el que el objetivo es dar un paso al frente en la categoría.