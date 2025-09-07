Villaviciosa regresa a Segunda Federación: El Lealtad suma un punto de oro

Lealtad, 1-Numancia, 1 Lealtad: Junquera (3);_Omar (2), Marcos Blanco (2), Pereira (2), Jaime (1), Riki (2), Ricardo (1), Ian (2), Yerpes (2), Baba (2) y Cisse (2). Cambios:_Saha (1) por Jaime, min. 75. Miguel Aranda (2) por Baba, min. 75. Luisen (s.c.)_por Pereira, min. 80. Alorda (s.c.) por Yerpes, min. 80. Numancia: Joel (1);_De Frutos (2), Néstor (1), Mousthafa (2), Jony (2), Juancho (2), Álex Gil (1), Alain (2), Danese (2), Delgado (2) y Fermín (2). Cambios:_Dani García (1) por Delgado, min. 46. Gutiérrez (1) por Néstor, min. 64. Héctor (2) por Álex Gil, min. 64. Goles: 1-0, min. 8:_Ian. 1-1, min. 35:_Jony. Árbitro: López Fernández (comité gallego). Expulsó por parte local a Ian, en el min. 37, con doble amarilla, al portero suplente Javier, con roja directa, en el min. 37, y a Marcos Blanco, por doble amarilla, en el min. 86;_y por parte visitante a De Frutos, por roja directa, en el min. 48. Amarillas a los locales Omar, Riki y Cisse, y a los visitantes Néstor y Álex Gil. Les Caleyes: Unos 600 espectadores, con presencia de unos 100 aficionados visitantes.

El Lealtad sacó un gran punto en un partido marcado por las expulsiones, con un equipo local que durante buena parte del partido jugó en inferioridad, lo que le hizo sufrir, pero que en los tramos en los que estuvo en igualdad numérica hizo frente e incluso fue mejor que todo un Numancia. El colofón al partido y a la resistencia negrilla se dio en la última jugada del partido después de que Junquera parase un penalti en el descuento, cuando ya se acababa el encuentro.

El Lealtad empezó muy bien, mejor plantado que el conjunto soriano, el gallito de la categoría que se vio zarandeado por el equipo de Villaviciosa.

Fruto de ello llegó el tempranero gol de Ian, que definió dentro del área, en dos toques, un centro de Marcos Blanco.

El partido siguió igualado. El Numancia avisó con un tiro de Juancho, que despejó Junquera a córner, y el Lealtad puso la réplica con un tiro de Cisse, que despejó Joel.

En los últimos diez minutos del primer tiempo llegó la primera situación complicada. Tras un córner botado por el Numancia, el Lealtad reclamó una falta sobre Junquera, que precisó de atención médica, decretando el árbitro un nuevo córner y no la falta que le reclamaron. Dicho córner originó el gol del empate, botado por Fermín y rematado de cabeza por Jony.

Para poner la guinda negativa, dos minutos después llegó otro palo para el equipo local, con la expulsión del goleador local Ian y del portero suplente, en este caso por las protestas. Tras ese incidente, la primera parte terminó y la única ocasión reseñable fue un tiro de Juancho desde la frontal.

Al inicio de la segunda parte, el partido volvió a quedar en igualdad de condiciones tras una expulsión por roja directa a De Frutos, que agarró a Baba cuando se iba solo hacia la portería. En igualdad de condiciones, el Lealtad volvió a hacer frente al Numancia, aunque las ocasiones de gol fueron más para el conjunto visitante.

Juancho estrelló un balón en el palo y posteriormente Héctor, tras una jugada individual, disparó fuera desde el borde del área.

También hacía daño a balón parado el Numancia y, tras un córner, Mousthafa, solo, pudo hacer el 1-2, pero su disparo se fue fuera.

Ya en el descuento llegó la acción que parecía iba a dar la victoria al equipo visitante. Un penalti tras un derribo de Ricardo sobre Héctor. Lanzó el goleador visitante Jony, pero lo atajó con una espectacular parada Junquera. Ahí se acabó el partido, que deja un gran sabor de boca al equipo local tanto por el rival como por la forma en la que se desarrolló el encuentro.