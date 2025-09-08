Asturias se despidió de la Vuelta con Pedersen como vencedor en Monforte

La Vuelta a España cerró su paso por Asturias con una salida vibrante que sirvió para celebrar como se merece los grandes espectáculos vividos en El Angliru y La Farrapona. La jornada se resolvió en Monforte de Lemos, donde el excampeón del mundo Mads Pedersen se impuso al sprint por delante de Orluis Aular y Marco Frigo.

La escapada se formó pronto en La Garganta, con un grupo numeroso en el que Pedersen contó con el apoyo de hasta cuatro compañeros de equipo. El danés fue un auténtico motor, capaz de neutralizar los intentos de Jan Vine y Louis Vervaeke a falta de siete kilómetros y de liderar un grupo de nueve corredores que se jugaron la victoria. El pelotón llegó muy descolgado, a 13 minutos y 31 segundos, con Jonas Vingegaard afianzado en el liderato y Joao Almeida sin lanzar ataques, pensando ya en la jornada de descanso antes de la exigente última semana.

Los asturianos, en la fuga y en el pelotón

La etapa, con 16,5 kilómetros de ascensión en La Garganta y un desnivel de 849 metros (pendiente media del 5,1%), generaba dudas en algunos ciclistas, como el gijonés Iván García Cortina, que temía la dureza del inicio. Sin embargo, el asturiano completó la etapa en el pelotón, a 13:59, y apunta a guardar fuerzas para probar suerte en fugas camino de Madrid.

También Hugo de la Calle, otro de los representantes asturianos, cerró la jornada en el grupo principal, a 13:31. Ambos ciclistas reciben la jornada de descanso como una oportunidad de recuperar energías antes de las últimas etapas.

Una fuga de lujo

En la escapada, que llegó a contar con 47 corredores, se dejaron ver nombres importantes como Egan Bernal, Giulio Ciccone, Santiago Buitrago o Michal Kwiatkowski, además de los españoles Carlos Verona, Pelayo Sánchez Canal, David de la Cruz, Álex Aparicio y David González.

Aunque Vine coronó primero el puerto y se fugó junto a Vervaeke durante más de 100 kilómetros, el empuje del Trek terminó por neutralizarlos en la recta final. Con su victoria, Pedersen dio a su equipo el sexto triunfo diferente en esta edición de la Vuelta y reforzó su liderato en la clasificación por puntos.