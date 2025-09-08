El Confía Base Oviedo de balonmano gana su sexta Copa Principado

El Confía Base Oviedo cierra su pretemporada ganando su sexta Copa Principado. El título se dirimió ayer en un triangular que se disputó en las instalaciones del Grupo Covadonga. Además del cuadro carbayón, jugaron el Horizonte Atlética y el Royal Premium gijonés. El Confía ganó al Royal Premium (16-13) y empató ante el cuadro avilesino (15-15). En el otro encuentro, el Royal ganó por 17-13 al Horizonte. El Confía Base Oviedo comienza la competición en División de Honor Plata el sábado (18.30) en Vallobín ante el Blendio Santander; en Primera Nacional, el Horizonte empieza el sábado en casa (18.00) ante Lafuente Santander y el Royal juega ese mismo día en casa el derbi ante el Grupo (20.00). El otro asturiano del grupo, el Vetusta, debuta en casa el sábado (19.00) ante el Arroyo.