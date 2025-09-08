Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Confía Base Oviedo de balonmano gana su sexta Copa Principado

El torneo se disputó en un triangular en el que también participaron el Horizonte Atlética y el Royal Premium Gijón

La plantilla del Confía Base Oviedo, ayer en las instalaciones del Grupo. |

La plantilla del Confía Base Oviedo, ayer en las instalaciones del Grupo. | / CONFÍA BASE OVIEDO

El Confía Base Oviedo cierra su pretemporada ganando su sexta Copa Principado. El título se dirimió ayer en un triangular que se disputó en las instalaciones del Grupo Covadonga. Además del cuadro carbayón, jugaron el Horizonte Atlética y el Royal Premium gijonés. El Confía ganó al Royal Premium (16-13) y empató ante el cuadro avilesino (15-15). En el otro encuentro, el Royal ganó por 17-13 al Horizonte. El Confía Base Oviedo comienza la competición en División de Honor Plata el sábado (18.30) en Vallobín ante el Blendio Santander; en Primera Nacional, el Horizonte empieza el sábado en casa (18.00) ante Lafuente Santander y el Royal juega ese mismo día en casa el derbi ante el Grupo (20.00). El otro asturiano del grupo, el Vetusta, debuta en casa el sábado (19.00) ante el Arroyo.

Luis Ribot examina la figura de Carlos II

Respaldo unánime de los feligreses a la rehabilitación de la torre de una de sus iglesias más icónicas de Gijón

El "honor" de pertenecer al Grupo Covadonga: la entidad distingue a 745 socios

Ojo si conduces un patinete eléctrico por Oviedo: necesitas casco y tener seguro

La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes

Tres alumnas de la zona rural de Lena no irán al instituto por falta de transporte

La vuelta al cole en Asturias: tabletas a raya y padres "en vilo" tras las huelgas que cerraron el pasado curso

Los barrios de Avilés ponen deberes al gobierno: arreglos, mayor seguridad, limpieza... y más

