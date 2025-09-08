El debut de una estrella en el Avilés: las claves del estreno del mejor jugador blanquiazul ante el Lugo

Fueron semanas de una dura e insistente negociación. De hecho, a dos días de que cerrase el mercado, en las oficinas del Avilés todavía no daban por cerrada la operación. Cuando saltó a jugar en El Molinón, defendiendo la camiseta de la Cultural Leonesa, a alguno de los directivos blanquiazules le dio un vuelco al corazón. Pero Guzmán Ortega demostró, en su primer encuentro con la zamarra avilesina, que la espera había valido la pena. El palentino fue el mejor jugador de los de Dani Vidal en su debut ante el Lugo, protagonizando varias de las acciones más peligrosas del encuentro y mostrando muchas de sus cualidades, como su arrancada o talento con la pelota. Miguel Linares, director deportivo del Avilés, se tuvo que arremangar para cerrar su cesión, pero sus primeros pasos están justificando su empeño.

Si algo demuestra el potencial de Guzmán Ortega, más allá de lo que se vio en su primer encuentro ante el Lugo, es la larga lista de pretendientes que tenía. En primera instancia la Cultural Leonesa, su club de origen, tenía dudas sobre si debía dejarle salir. En el Reino de León confían mucho en su potencial y prueba de ello fue que, en sus tres primeros encuentros en Segunda División, el palentino tuvo minutos en dos de ellos. Finalmente, tras conseguir la firma de Iván Calero, los culturistas decidieron abrirle la puerta, aunque no estaba tan claro que el lateral fuese a recalar en el Suárez Puerta. El Marbella puso toda la carne en el asador para hacerse con sus servicios, aunque no fue el único en interesarse en el palentino. Curiosamente, el Lugo, rival ante el que ha debutado como blanquiazul, también preguntó por su situación. Finalmente fue el Avilés el que se llevó el gato al agua. El propio Guzmán explicó el porqué de su decisión: "El trato cercano y la sinceridad del presidente y el entrenador, por la cercanía con mi casa, el ambiente familiar que se respira en el club, la oportunidad de competir por un puesto...".

Recital en su primer día

En su primer día como blanquiazul ya dio un recital. No solo en ataque, donde se le vislumbra un gran talento e incluso forzó una tarjeta amarilla y casi consigue un penalti, si no que en el aspecto defensivo se mostró muy solvente. Enfrente tenía, en la primera mitad, a Lago Junior, jugador sobradamente contrastado en el fútbol profesional, y lo acabó secando. Tal fue su recital defensivo que el técnico rival, Yago Iglesias, decidió cambiar a su estrella y probar con un nuevo extremo. El resultado fue similar.

Guzmán Ortega apunta a ser el dueño del carril derecho del Avilés, aunque todo hace indicar que el Suárez Puerta no podrá retener un talento como el suyo. Por condiciones, parece destinado a brillar en el fútbol profesional. Recuerda, a nivel de proyección, a otro cedido de la Cultural Leonesa como Rodri Suárez. Por ello, toca disfrutar de su nivel durante esta campaña. El próximo domingo ante el filial del Osasuna tendrá la oportunidad de debutar en el que será su estadio esta campaña y seguir demostrando de lo que está hecho. El 2 ya es suyo.