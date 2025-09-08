Así fue la primera jornada de la temporada 2025-26 en el grupo de Asturias de Tercera Federación

L'Entregu comienza ganando a un Industrial que le plantó cara

GIJÓN INDUSTRIAL, 1-L’ENTREGU, 3 Gijón Industrial: Raúl (1);_Quintín (1), David (2), Rueda (1), Joaquín Peña (1), Isra (1), Borja Prieto (2), Luciano (1), Álvaro (2), Gonzalo (2) y Adri (1). Cambios:_Mauro (1)_por Adri, min. 62. Héctor (1) por Isra, min. 62. Kiku (1) por Luciano, min. 67. Guti (s.c.) por Rueda, min. 90. Igor (s.c.) por Quintín, min. 90. L’Entregu: Gonzalo (2);_Figar (1), Cris (2), Mateo (1), Kike (1), Meana (1), Cristian (2), Pereira (2), Borja Vicente (1), Leyder (2) y Canal (1). Cambios:_Somiedo (1) por Meana, min. 46. Brañanova (s.c.) por Cristian, min. 85. Álvaro (s.c.) por Kike, min. 90. Goles: 0-1, min. 5: Vicente. 0-2, min. 16:_Meana. 1-2, min. 20:_Quintín. 1-3, min. 96:_Pereira. Árbitro:_Méndez Navia (Avilés). Amonestó a Joaquín Peña, y a Cristian, Figar y Álvaro. Santa Cruz:_300 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente del Industrial Juan Molina.

Mon Blanco, Gijón

El Gijón Industrial, recién ascendido a Tercera Federación, y L’Entregu, un clásico de la categoría, comenzaron ayer su andadura en la temporada 2025-26 con muchas novedades en las dos plantillas y con la victoria del equipo visitante, que se puso muy rápido con un 0-2 a su favor.

Borja Vicente adelantó al conjunto entreguín a los cinco minutos tras una jugada por la izquierda de Kike, que dio un pase atrás para que su compañero abriera el marcador. Poco después del cuarto de hora llegó el segundo tras una pérdida del Industrial en el centro del campo que L’Entregu aprovechó para dejar a Meana solo frente a Raúl, al que batió por bajo. Además de los goles, ese inicio de partido fue de total dominio visitante.

Pero fue capaz de reaccionar el conjunto local con un gol de Quintín a los 20 minutos con un disparo desde el vértice del área. A partir de ahí, el duelo se igualó y el Industrial empezó a llegar con mucho peligro al área rival. Álvaro y Borja Prieto tuvieron el empate en sus botas. La segunda parte comenzó con menos intensidad. Tuvieron sus ocasiones los dos equipos, obligando el Indus a hacer grandes paradas a Gonzalo. Y, con el equipo local volcado por el empate, sentenció L’Entregu en el descuento por medio de Pereira.

El Sporting Atlético rescata un punto ante el Praviano

PRAVIANO, 1-SPORTING ATLÉTICO, 1

Praviano: Ali (3), Mateo (3), Dani Lara (2), Bertín (3), Iza (2), Luis Nuño (3), Juan Menéndez (3), Fer Villar (3), del Oso (2), Argüelles (2), Pastur (2). Cambios: Oriol (2) por del Oso, min. 68; Tomás (3) por Iza, min. 68; Gabancho (2) por Pastur, min. 76; Beberide (SC) por Bertín, min. 84. Sporting Atlético: Venteo (2), Iker Martínez (2), Carlos (2), Lussenhoff (2), Quintana (2), Yoshua (3), Manu Rodríguez (2), Marcos (1), Oyón (1), Pablo (2), Yosmel (3). Cambios: Samu (2) por Yosmel, min. 64; Medrano (1) por Marcos, min. 64; Ferreres (1) por Yoshua, min. 64; Lozano (SC) por Oyón, min. 80. Goles: 1-0, min. 72: Tomás. 1-1, min.75: Oyón, de penalti. Árbitro: Álvaro González Bello. Amonestó por el Praviano a Mateo, y por el Sporting Atlético a Carlos y a Samu. Santa Catalina: 600 espectadores.

Nacho Fernández, Pravia

Santa Catalina vivió una tarde de fútbol con ambiente de gran cita. El Praviano y el Sporting Atlético firmaron tablas (1-1) en un encuentro intenso, en el que el conjunto local fue protagonista, sobre todo en una segunda mitad en la que dominó con claridad y generó ocasiones suficientes para haber sumado los tres puntos.

El filial rojiblanco intentó imponer su ley en los primeros compases, con mayor posesión y control en el centro del campo. Sin embargo, se encontró con un Praviano sólido en defensa, bien plantado y con un inspirado Ali bajo palos. Los de Pravia, pese a ceder balón, golpeaban con rápidas contras lideradas por Juan Menéndez y Nuño, que pusieron en aprietos a la zaga visitante. La ocasión más clara de este primer acto la tuvo el Sporting Atlético en un libre directo que Ali desvió con seguridad a córner.

Tras el descanso, el guion cambió por completo. El Praviano salió decidido a por el partido, adelantó líneas y desarboló a un Sporting Atlético sin ideas. La recompensa llegó en el minuto 72, cuando Tomás, recién ingresado, aprovechó un mal despeje de la defensa visitante para batir a placer y desatar la euforia en la grada.

Sin embargo, apenas tres minutos después, el árbitro señaló un penalti muy protestado por los locales. Oyón asumió la responsabilidad y, con sangre fría, estableció el empate. El golpe no desanimó al Praviano, que siguió buscando la victoria hasta el pitido final. Luis Nuño y el propio Tomás tuvieron hasta tres ocasiones claras, pero la falta de puntería evitó el triunfo.

Al final, el 1-1 deja sensaciones opuestas: el Sporting Atlético rescata un punto gracias al penalti y prolonga a ocho partidos su racha sin derrotar al Praviano, mientras que los locales se fueron con la frustración de haber sido mejores y no haberlo podido reflejar en el marcador.

San Martín y Titánico firman tablas

San Martín, 0-Titánico, 0

San Martín: Enol (1), Vega (1), Sergio Cambrol (2), Jota (1), Baragaño (1), Jairo (1), Ferrari (1), Felipe (1), Rubio (2), Biforcos (2), Charly (2). Cambios: Varela (1) por Baragaño, min. 75. Yago (1) por Felipe, min. 46. Mario (1) por Biforcos, min. 46. Manín (s.c.) por Charly, min. 92. Titánico: Terente (1), Álex García (1), Pablo Flores (1), Barbón (2), Lele (2), Vilches (1), Nico (1), Borja Sierra (2), Hornas (1), Armayor (1), Pablo Fernán (1). Cambios: Iyán (1) por Nico, min. 63. Dencel (s.c.) por Borja Sierra, min. 83. Eloy Ordóñez (1), por Armayor, min. 63. Damián (1) por Pablo Fernán, min. 63. Árbitro: Blanco Rodríguez (Gijón). Amonestó a los locales Charly y Yago, y a los visitantes Barbón y Lele. El Florán: 400 espectadores.

Luis A. Martín, Sotrondio

Un empate sin goles en un encuentro con escasas ocasiones. Ambos mostraron buena disposición ofensiva, pero la falta de acierto en los metros finales impidió que el marcador se moviera.

El Lenense remonta a un buen Llanes

LENENSE, 2-LLANES 1

Lenense: Bussmann (2);_Filip (1), Álex Blanco (2), Merayo (2), Pablo Naredo (1), Dani_Pérez (2), Yago Delgado (2), Dani Suárez (1), Korka (1), Bryan Reyes (2) y Vicente Carreño (2). Cambios:_Lucas Rodríguez (1) por Dani Suárez, min. 72. Izan (1) por Korka, min. 72. Momo (1) por Vicente Carreño, min. 76. Dani Morán (s.c.)_por Dani Pérez, min. 86. Álex Abril (s.c.)_por Pablo Naredo, min. 86. Llanes: Álex González (2);_Pedro Bayón (1), Thomas Ferreira (2), Landry (2), Richi (2), Javi Varela (1), Gonzalo Canal (2), Bamba (2), Borja Llaca (2), Mundaka (2) e Ivanchu (2). Cambios: Javi Huerta (1) por Borja Llaca, min. 72. Saúl Fernández (1) por Varela, min. 78. Álvaro Ferreira (1) por Mundaka, min. 78. Iván Múgica (s.c.) por Bamba, min. 85. Goles: 0-1, min. 48:_Borja Llaca. 1-1, min. 62:_Vicente Carreño. 2-1, min. 69:_Yago Delgado. Árbitro: Fernández Ladreda (Oviedo). Amonestó por parte local a Dani Suárez, y por parte visitante a Borja Llaca. Finstral-El Sotón: 120 espectadores.

Dani Ruiz, Pola de Lena

El Lenense se impuso en su estreno de temporada en el partido que le enfrentó al recién ascendido Llanes, que le plantó cara. Un Lenense que aspira a mejorar su temporada pasada y estar en una posición cómoda en la tabla. El Llanes se adelantó, pero el Lenense fue capaz de darle la vuelta al marcador, algo que le llena de moral en este inicio de Liga.

El partido estuvo igualado y, tras una primera parte con pocas ocasiones, con mucho pase de contención, el Llanes se adelantó con un disparo de Borja Llaca tras un rechace. El Lenense se rehizo, tomó las riendas del partido y Vicente Carreño logró el empate en un disparo tras hacer una pared. Poco después, logró adelantarse, esta vez por medio de Yago Delgado, que se marchó por velocidad y batió por bajo a Álex González en su salida y dar así los tres primeros puntos al Lenense.

El Tuilla se atasca en El Candín y cede ante el Avilés Stadium

TUILLA, 0-AVILÉS STADIUM, 1 Tuilla: Guille (1), Guti (1), Milu (1), Sergio (1) Ser (1), Gelu (1), Naya (1), Galo (1), Rober (1), Monasterio (1) y Mariscal (2). Cambios: Diego (1) por Rober, min. 60. Mini (1) por Monasterio, min. 60. Cris Rubio (1) por Galo, min. 77. Enri (1) por Milu, min. 77. Avilés Stadium: Hugo (1), Chechu (1), Edu (1), Nelson (1), Noya (2), Arruñada (2), Brayan (1), Borja (1), Bango (1), Mario (1) y David Heres (1). Cambios: Néstor (2) por Borja, min. 26. Josín (1) por David Heres, min. 60. Pelayo (s.c.) por Brayan, min. 90. Goles: 0-1, min. 68: Arruñada. Árbitro: Iraqui Rato (Gijón). Amonestó al visitante Josín. El Candín: 300 espectadores.

C. San Miguel, Tuilla

Los locales no lograron traducir su empuje en ocasiones claras y acabaron pagando caro el único tanto del encuentro. Ambos equipos se neutralizaron en el centro del campo y ninguno de los dos logró inquietar a los porteros rivales. No se contabilizó ni un solo disparo a puerta en los primeros 45 minutos, reflejo de la falta de mordiente ofensiva. Tras el descanso, el Avilés Stadium salió más ambicioso y acumuló varias llegadas que pusieron en apuros a la defensa local. La insistencia tuvo premio en el minuto 68, cuando Arruiñada firmó el único gol de la tarde. El tanto dejó tocado al Tuilla, que no encontró recursos para reaccionar.

El Caudal paga su mal inicio empatando en casa

CAUDAL, 2-CEARES, 2

Caudal: Jara (1);_Sergio Ordóñez (2), Alburquerque (1), Mario Sánchez (1), Borja Rodríguez (2), Agus Porto (2), Julio Delgado (2), Kike Fanjul (2), Diego Boza_(1), Iván_Elena (2) y Jairo Cárcaba (2). Cambios:_Montequín (2)_por Diego Boza, min. 46. Vicente Antuña (s.c.) por Alburquerque, min. 86. Ceares: Nacho Rubiera (2);_Enol González (2), Pedro González (1), Carlos Carcedo (2), Héctor Zuazua (2), Mateo Nistal (2), Mateo González (2), Hugo Martínez (1), Pablo Erasmo (1), Jhon Layman (2) y Pablo Ferreiro (2). Cambios: Diego Otero (2) por Pablo Erasmo, min. 20. Samu_Pereda (1) por Mateo González. min. 62. Álex Sandoval (2) por Pedro González, min. 62. Pelayo Muñiz (s.c.) por Enol González, min. 79. Alejandro Feito (s.c.) por Mateo Nistal, min. 79. Goles: 1-0, min. 26:_Jairo Cárcaba, de penalti. 1-1, min. 27:_Enol González. 1-2, min. 37:_Mateo González. 2-2, min. 67:_Montequín. Árbitro: Villa Martín (Oviedo). Expulsó al local Agus Porto por doble amarilla, en el min. 91. Amonestó al local Mario Sánchez, y a Mateo González y Samu Pereda. Campo Eliseo Gutiérrez: 250 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por Juan_Carlos Kuntz, directivo caudalista recientemente fallecido.

Dani Ruiz, Gijón

Caudal y Ceares empataron un partido en el que los mierenses tuvieron que jugar en el anexo del Hermanos Antuña por las obras en su estadio. El Caudal salió algo dormido y en la primera parte fue mejor su rival mientras que en la segunda el equipo de Mieres dio un paso adelante y se hizo merecedor de la victoria, aunque se tuvo que conformar con un punto.

Se puso por delante el Caudal en el minuto 26, por medio de un penalti transformado por Jairo Cárcaba, pero la alegría les duró poco porque un minuto después el Ceares, por medio de Enol González de cabeza, puso el empate a un gol. Diez minutos después, el equipo gijonés incrementó su cuenta y se adelantó por medio de Mateo González, que recogió un balón suelto en un malentendido de la defensa local y batió por bajo al meta Jara.

Tras el descanso, el Caudal ajustó sus líneas y se fue a por el gol del empate. Pasada la media hora, Montequín, desde unos veinte metros del centro del campo, vio al portero adelantado, disparó y superó al portero. Siguió atacando el Caudal por la victoria y tuvo dos ocasiones claras por medio de Jairo Cárcaba, que se fueron fuera por muy poco. N

Carlos Figaredo salva un punto para el Siero

SIERO, 2-MOSCONIA, 2

Siero, 2-Mosconia, 2 Siero: Enol (1);_Nico (1), Aitor Ferrero (1), Donate (1), Rober (1), Noé (1), Edu (2), Nacho (2), José (1), Carlos Figaredo (3) y Vigil (1). Cambios:_Medori (1) por Rober, min. 46. Dani (1) por Noé, min. 61. Juan (2) por Jose, min. 61. Riki (1)_por Nico, min. 75. Mosconia: Viktor (1);_Muñiz (2), Espina (2), Brito (2), Jandrín (2), Morcillo (1), Isma (2), Juan (1), Uche (1), Palacios (2) y Carlos (2). Cambios:_Leiza (1) por Jandrín, min. 66. Arce (1) por Brito, min. 66. Perera (1) por Isma, min. 70. Sergio (1) por Carlos, min. 70. Borja (s.c.) por Palacios, min. 85. Goles: 0-1, min. 15:_Isma. 0-2, min. 30:_Brito. 1-2, min. 80:_Carlos Figaredo. 2-2, min. 94:_Carlos Figaredo. Árbitro: Fernández Blanco (Gijón). Amonestó a los locales Donate y Dani, y al visitante Morcillo. El Bayu: unas 700 personas, con un grupo grande de aficionados del Mosconia.

Jaime Río, Pola de Siero

El Mosconia empezó dominando totalmente el partido ante el recién ascendido_Siero, que volvía a Tercera Federación y lo hacía delante de su público. Un dominio el Mosconia que se tradujo en un primer tanto que vino después de un córner que sacó Muñiz que remató Isma a gol.

El Siero no fue capaz de reaccionar y completó una mala primera parte que se vio castigada con otro gol tras una pérdida de balón de Noé, que Brito aprovechó para marcar desde 40 metros, gracias a que estaba el portero adelantado.

En la segunda parte, el encuentro empezó como acabó la primera, con dos córners que remata el Mosconia de cabeza, pero que se van fuera. A partir de los cambios, el Siero reacciona. Y en el tramo final, con el Mosconia metido atrás y buscando una contra para sentenciar, en dos entradas por bandas, una por cada lado, Carlos Figaredo marca los dos tantos del empate. Los dos llegan en dos centros laterales y en las dos ocasiones el rematador es Carlos Figarero, que se convierte en el gran protagonista del partido.

Covadonga y Llanera igualan en un intenso duelo

COVADONGA, 1-LLANERA, 1 Covadonga: Buru (2), David (2), Trabanco (3), Sergio (2), Miguel (2), Xurde (2), Michel Secades (2), Álex Arias (3), Nino (2), Vicente (2) y Guille Cueto (2). Cambios: Sergio Arias (2) por Vicente, min. 67. Guille Tompson (2) por Nino, min. 67. Pablo Secades (2) por David, min. 67. Pablo Tineo (2) por Michel Secades, min. 72. Emilio Morilla (2) por Xurde, min. 79. Llanera: Benítez (2), Izan (2), Otia (1), Traore (2), Mikel Busto (2), Matheiu (2), Viti (2), Álex Solís (2), Collado (2), Robert (3) y Romaric (2). Cambios: Dominique (2) por Izan, min. 53. Dani Corgo (2) por Álex Solís, min. 61. Estébanez (2) por Collado, min. 61. Guille (1) por Robert, min. 85. Goles: 0-1, min. 14: Robert. 1-1, min. 44: Álex Arias, de penalti. Árbitro: Aspra Fernández (Oriente). Expulso al visitante Otia en el 83. Amonestó al local a Miguel, David, Vicente, Buru y Álex Arias, y a los visitantes Izan Matheiu, Viti y Romaric J. A. Álvarez Rabanal: 400 espectadores.

A. Arango, Oviedo

El Covadonga y el Llanera firmaron tablas (1-1) en el Álvarez Rabanal, en un encuentro con escaso fútbol combinativo y marcado por la intensidad física. El partido, con unos 400 espectadores en la grada, estuvo condicionado por los balones en largo y las disputas, más que por la elaboración en el centro del campo.

El Llanera se adelantó pronto, en el minuto 14, tras una buena acción entre Viti y Robert. El delantero visitante sorprendió a Buru con una vaselina desde la frontal, aprovechando que el portero local estaba adelantado. El Covadonga reaccionó antes del descanso: Trabanco fue derribado dentro del área por Matheiu y el árbitro señaló un penalti claro que transformó Álex Arias, ajustando el balón al palo izquierdo en el 44.

La segunda parte mantuvo la tónica de juego trabado, con muchas interrupciones y pocas ocasiones. El Llanera se quedó con diez en el minuto 83, cuando Otia fue expulsado con roja directa tras una falta sobre Álex Arias en la medular. Sin embargo, el Covadonga no logró aprovechar su superioridad numérica y el marcador no se movió.

El conjunto ovetense ya piensa en la Copa Federación, en la que se medirá ante el Estradense este miércoles, a las 20.30 horas, en Pontevedra.n