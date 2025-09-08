Puerto Vega conquista la Copa AsturfUtbol y se clasifica para la Copa del Rey

Puerto Vega se proclamó campeón de la Copa Asturfútbol tras imponerse al Astur (2-1) en la final disputada en La Veigona, feudo del Luarca. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Javier Prendes logra además un premio extra: la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey.

Un final decidido desde el punto de penalti

Apenas habían transcurrido dos minutos cuando David Álvarez adelantó al equipo naviego, confirmando el dominio inicial. El Astur reaccionó y logró el empate en el minuto 36 gracias a un tanto de Marco Farpón, que devolvía la igualdad a un encuentro marcado por la intensidad y las alternativas.

Cuando todo apuntaba a que la final se decidiría en la prórroga, a falta de cinco minutos para el final, el colegiado Sommer López señaló penalti a favor del Puerto Vega. Borja Fernández asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros, anotando el gol que acabaría dando el título a su equipo.

El triunfo supone un éxito histórico para el club, que volverá a representar al fútbol asturiano en una competición nacional.