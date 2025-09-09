El Alimerka OCB jugará mañana ante el Grupo Alega Cantabria

El Alimerka Oviedo Baloncesto afrontará mañana a las 19.30 horas en el Palacio de los Deportes de Oviedo su segundo compromiso de las Series Alimerka de pretemporada, recibiendo al Grupo Alega Cantabria. La jornada será de puertas abiertas.

El estreno del conjunto carbayón en su nuevo feudo dejó un gran sabor de boca al ganar al San Pablo Burgos (93-77) el pasado sábado y la entidad quiere repetir esa experiencia para seguir acercando el baloncesto a la afición.

Hermanson: “Estoy muy emocionado por ver cómo jugamos”

Uno de los protagonistas de ese primer partido en el Palacio fue Calvin Hermanson, que destacó la energía que se vivió en la grada y en el propio club: “Había una energía muy grande, se notaba la pasión. Fue un placer competir contra un equipo del nivel de San Pablo y acabar con victoria”.

El alero estadounidense subrayó la importancia de estos amistosos de preparación: “Está bien entrenar, pero jugar nos da experiencia y repeticiones que van a ayudarnos mucho para la liga. Tengo ganas porque estoy muy emocionado con nuestro equipo y me gusta ver cómo jugamos”.

Con este nuevo test, el Alimerka OCB seguirá ajustando piezas antes del inicio oficial de la temporada, al tiempo que convierte el Palacio en un punto de encuentro para la afición ovetense.