España arranca el Europeo de hockey con goleada y protagonismo gijonés

España comenzó ayer el Campeonato de Europa femenino de hockey sobre patines con paso firme. El conjunto dirigido por Sergi Macià se impuso con autoridad a Francia (8-0) en el Pavilhao Rota dos Móveis de Paredes (Portugal), escenario de esta 17.ª edición del torneo. El debut tuvo un protagonismo especial para el Telecable Hockey, que aportó dos goleadoras: Marta Piquero y Mariona Colomer, firmando un tanto cada una.

La selección española, gran dominadora de la última década, dejó claro desde el primer día que su objetivo es mantener la hegemonía y conquistar el que sería su octavo título consecutivo y el noveno en total. El equipo nacional desbordó con facilidad a Francia, cerrando el partido prácticamente en la primera mitad, con un ataque demoledor y una defensa muy sólida.

En el bando contrario estaba otra jugadora del Telecable, Judith Cobián, que defiende la camiseta de Francia. De este modo, tres jugadoras rojinegras coincidieron sobre la pista en el estreno europeo. Además, la representación gijonesa se completó con la guardameta Viki Caretta, convocada con Italia, que debutó en el duelo frente a Portugal.

En total, son ocho los países que pelean por el título continental: España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra y Holanda.

Buen momento para el Telecable Gijón

La presencia internacional de las rojinegras coincide con un inicio de temporada ilusionante para el club. El pasado fin de semana, el Telecable se proclamó campeón del Trofeo de la Manzana, disputado en Mata Jove. En la final, el equipo asturiano superó con claridad (5-0) al C.P. Las Rozas.

El torneo reunió también al Escola Livre Azemeis, que logró el tercer puesto tras imponerse al C.P. Mieres (4-2). Pero la final dejó claro el nivel del Telecable, que encara el inicio oficial de la temporada con confianza y con la satisfacción añadida de ver a cuatro de sus jugadoras defendiendo los colores de sus países en un Europeo donde España parte, una vez más, como gran favorita.