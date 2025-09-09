España arranca el Europeo de hockey con goleada y protagonismo gijonés
Marta Piquero y Mariona Colomer, jugadoras del Telecable, anotaron frente el equipo galo
España comenzó ayer el Campeonato de Europa femenino de hockey sobre patines con paso firme. El conjunto dirigido por Sergi Macià se impuso con autoridad a Francia (8-0) en el Pavilhao Rota dos Móveis de Paredes (Portugal), escenario de esta 17.ª edición del torneo. El debut tuvo un protagonismo especial para el Telecable Hockey, que aportó dos goleadoras: Marta Piquero y Mariona Colomer, firmando un tanto cada una.
La selección española, gran dominadora de la última década, dejó claro desde el primer día que su objetivo es mantener la hegemonía y conquistar el que sería su octavo título consecutivo y el noveno en total. El equipo nacional desbordó con facilidad a Francia, cerrando el partido prácticamente en la primera mitad, con un ataque demoledor y una defensa muy sólida.
En el bando contrario estaba otra jugadora del Telecable, Judith Cobián, que defiende la camiseta de Francia. De este modo, tres jugadoras rojinegras coincidieron sobre la pista en el estreno europeo. Además, la representación gijonesa se completó con la guardameta Viki Caretta, convocada con Italia, que debutó en el duelo frente a Portugal.
En total, son ocho los países que pelean por el título continental: España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra y Holanda.
Buen momento para el Telecable Gijón
La presencia internacional de las rojinegras coincide con un inicio de temporada ilusionante para el club. El pasado fin de semana, el Telecable se proclamó campeón del Trofeo de la Manzana, disputado en Mata Jove. En la final, el equipo asturiano superó con claridad (5-0) al C.P. Las Rozas.
El torneo reunió también al Escola Livre Azemeis, que logró el tercer puesto tras imponerse al C.P. Mieres (4-2). Pero la final dejó claro el nivel del Telecable, que encara el inicio oficial de la temporada con confianza y con la satisfacción añadida de ver a cuatro de sus jugadoras defendiendo los colores de sus países en un Europeo donde España parte, una vez más, como gran favorita.
Suscríbete para seguir leyendo
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!