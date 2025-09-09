Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

España, imparable en el Europeo Femenino de Hockey sobre Patines y con las jugadoras del Telecable que no dejan ni un repiro

selección española de hockey sobre patines hoy en el Europeo

selección española de hockey sobre patines hoy en el Europeo / RFEP

María Rendueles

María Rendueles

La selección española femenina sigue firme en el Campeonato de Europa tras imponerse a Italia por 0-5, confirmando su gran momento de forma y consolidando su candidatura al título.

Mariona Colomer vuelve a brillar

La jugadora del Telecable Hockey volvió a ser protagonista anotando uno de los goles que abrieron el camino de la victoria. Marta Piquero, también del Telecable y capitana de la selección, lideró al equipo en la pista, organizando el juego y mostrando su experiencia. Viki Caretta, otra integrante del club asturiano y portera de la selección italiana, no consiguió frenar a la imparable España.

Bajas y doble nacionalidad

El equipo español no pudo contar con Sara Roces, también del Telecable, que decidió no viajar a Portugal para recuperarse de un edema óseo que arrastra desde la pasada temporada. Su ausencia obligó al cuerpo técnico a reorganizar algunas piezas, aunque el equipo respondió con solvencia.

Por su parte, Judith Cobián, del Telecable, juega con Francia gracias a su doble nacionalidad, demostrando el nivel internacional de las jugadoras asturianas.

Último partido de la fase de grupos

Mañana España se enfrenta a Portugal a las 19:30 horas, en el cierre de la fase de grupos. Una victoria aseguraría el liderato del grupo y permitiría al equipo encarar las rondas finales con confianza. El partido se podrá seguir en directo a través de la página web de World Skate Europe.

Telecable, presente en toda Europa

Con cuatro jugadoras involucradas en la competición —Mariona Colomer, Marta Piquero, Viki Caretta y Sara Roces (aunque esta última no pudo viajar)— el Telecable Hockey refuerza su importancia en el panorama internacional, aportando talento y experiencia al combinado nacional.

España mantiene intactas sus opciones de repetir título europeo y demuestra que su juego colectivo, sumado a la calidad individual de sus jugadoras, la convierten en un equipo prácticamente imbatible en esta edición del torneo.

