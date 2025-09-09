España, imparable en el Europeo Femenino de Hockey sobre Patines y con las jugadoras del Telecable que no dejan ni un repiro

La selección española femenina sigue firme en el Campeonato de Europa tras imponerse a Italia por 0-5, confirmando su gran momento de forma y consolidando su candidatura al título.

Mariona Colomer vuelve a brillar

La jugadora del Telecable Hockey volvió a ser protagonista anotando uno de los goles que abrieron el camino de la victoria. Marta Piquero, también del Telecable y capitana de la selección, lideró al equipo en la pista, organizando el juego y mostrando su experiencia. Viki Caretta, otra integrante del club asturiano y portera de la selección italiana, no consiguió frenar a la imparable España.

Bajas y doble nacionalidad

El equipo español no pudo contar con Sara Roces, también del Telecable, que decidió no viajar a Portugal para recuperarse de un edema óseo que arrastra desde la pasada temporada. Su ausencia obligó al cuerpo técnico a reorganizar algunas piezas, aunque el equipo respondió con solvencia.

Por su parte, Judith Cobián, del Telecable, juega con Francia gracias a su doble nacionalidad, demostrando el nivel internacional de las jugadoras asturianas.

Último partido de la fase de grupos

Mañana España se enfrenta a Portugal a las 19:30 horas, en el cierre de la fase de grupos. Una victoria aseguraría el liderato del grupo y permitiría al equipo encarar las rondas finales con confianza. El partido se podrá seguir en directo a través de la página web de World Skate Europe.

Telecable, presente en toda Europa

Con cuatro jugadoras involucradas en la competición —Mariona Colomer, Marta Piquero, Viki Caretta y Sara Roces (aunque esta última no pudo viajar)— el Telecable Hockey refuerza su importancia en el panorama internacional, aportando talento y experiencia al combinado nacional.

España mantiene intactas sus opciones de repetir título europeo y demuestra que su juego colectivo, sumado a la calidad individual de sus jugadoras, la convierten en un equipo prácticamente imbatible en esta edición del torneo.