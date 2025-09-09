El Marino y el Covadonga buscan en Galicia avanzar en la Copa Federación

El primero en saltar al césped será el Marino de Luanco, que visita al Bergantiños FC a las 19.00 horas en el estadio de As Eiroas, en Carballo (La Coruña). El conjunto dirigido por Sergio Sánchez se enfrenta a un rival bien conocido, ya que ambos militan en el mismo grupo de Segunda Federación.

Más tarde será el turno del Covadonga, que también viaja a tierras gallegas para medirse al CD Estradense a las 20.30 horas en el Campo Municipal Da Baiuca, en A Estrada (Pontevedra). El equipo que entrena David González buscará también un triunfo que le permita seguir soñando con llegar a las rondas decisivas del torneo.

Los dos representantes asturianos tratarán de dar un paso más en una competición que no solo ofrece prestigio y rodaje competitivo, sino también la posibilidad de vivir la experiencia de enfrentarse a un Primera División en la Copa del Rey.