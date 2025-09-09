«El rally es de Asturias y para los mejores pilotos»: la 62.ª edición del Rally Princesa ya está en marcha

El Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo 2025 celebró ayer en la Sala de Exposiciones de la plaza de Trascorrales, en Oviedo, la presentación oficial de su 62.ª edición. «El rally es de Asturias y para los mejores pilotos», destacó el vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo, José Vicente Medina, durante un acto en el que se subrayó tanto el impacto deportivo y turístico de la prueba como su capacidad de situar al Principado en el foco nacional e internacional.

Ulpiano Nosti, director de carrera, resaltó que la competición alcanza cifras históricas: «No se recuerda un rally de tierra con tantos kilómetros cronometrados». En total serán 129 kilómetros sobre esta superficie, lo que confirma el giro que ha dado la prueba en los últimos años. Nosti subrayó además el nivel de los 59 participantes, entre ellos pilotos como José Antonio Suárez «Cohete», Pepe López o Javier Pardo, y la exclusividad de la competición, que cuenta con un respaldo único en España: el apoyo militar de Cabo Noval.

Asturias, escaparate del motor

La cita convertirá a Valdés en capital del motor durante varios días. Su alcalde, Óscar Pérez, reconoció que «el rally va a ser la guinda del pastel» para un concejo que este año celebra también la distinción de Villa Europea del Deporte. «Cuando huele a goma y a gasolina nosotros queremos estar», afirmó entusiasmado.

El papel del rally como escaparate de Asturias fue resaltado por Lara Martínez, viceconsejera de Turismo, para quien el evento es fundamental desde el ámbito turístico, por la desestacionalización, «porque Asturias no solo se conoce en verano y contar con pruebas de este nivel es importante para ello». En la misma línea, Concepción Méndez, teniente de alcalde de Oviedo y concejala de Deportes, aseguró que «para nosotros es un orgullo; un año más nos vuelve a colocar en el foco tanto nacional como internacional».

Desde la Real Federación Española de Automovilismo, Medina insistió en la prudencia del público: «Que los aficionados respeten las normas y la seguridad del evento». Por su parte, el presidente del Automóvil Club del Principado de Asturias, Julián Moreno, resumió con rotundidad el espíritu de la competición: «Hay rally para largo».

Más de 1.000 personas trabajan durante todo el año para que la cita salga adelante. La organización recordó además la importancia de la conciencia ecológica, con medidas para minimizar el impacto ambiental.

Itinerario y retransmisión

Mañana se celebrarán las jornadas de test (09:00 y 15:00) y, a las 19:00 horas, tendrá lugar la ceremonia de salida en la calle Uría de Oviedo, con la actuación de la Banda de Asturias. El viernes arrancará la primera etapa a las 13:00 horas, con cuatro tramos cronometrados y 53,82 km. El sábado se disputará la segunda etapa, desde las 09:00 horas, con seis tramos y un total de 75,36 km, con el podio final en la plaza de los Ferroviarios de Oviedo a las 19:30 horas.

En conjunto, el rally suma 129,18 kilómetros contra el crono en diez tramos y un recorrido global de 587,27 kilómetros.

La prueba podrá seguirse en directo gracias a las retransmisiones de TPA y el canal de YouTube de la Real Federación Española de Automovilismo. La cita, patrocinada también por LA NUEVA ESPAÑA, arranca con la ambición de confirmar al Rally Princesa de Asturias como una de las pruebas más exclusivas y prestigiosas del calendario nacional.