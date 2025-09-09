El regreso de Jairo Cárcaba: el delantero de 33 años que volvió al Caudal y marcó en su estreno

Doce años después de su primera etapa en el club, Jairo Cárcaba se reencontró con la camiseta blanquinegra y estrenó el curso con gol

El estreno liguero del Caudal Deportivo frente al Ceares (2-2) dejó una de las imágenes más esperadas: el regreso de Jairo Cárcaba. El delantero, que vivió su primera etapa en el equipo mierense hace ya más de una década, volvió a vestirse de blanquinegro y lo hizo marcando el primer tanto del curso desde el punto de penalti.

"Tenía ganas de volver a casa"

El atacante explica que su decisión estuvo marcada tanto por el proyecto deportivo como por el deseo de regresar a Asturias. Reconoce que tuvo opciones de continuar fuera, pero le convenció el plan del club y la oportunidad de aportar su experiencia: "Ya tenía ganas de volver a casa. Espero poner mi granito de arena para que el Caudal vuelva a Segunda Federación, que es la categoría mínima donde debe estar", subraya.

A sus 33 años, Cárcaba llega después de un recorrido que le llevó por equipos como el Marino de Luanco o el Rayo Majadahonda. No lo hace, insiste, como final de carrera, sino como búsqueda de estabilidad y motivación personal.

Experiencia y sintonía con el vestuario

El delantero destaca también la buena relación con su entrenador, Adrián González, con quien asegura entenderse "muy fácil". Subraya que el ambiente en el vestuario es positivo y que esa unión será clave para que el equipo vuelva a pelear por los puestos altos, tras disputar el play-off la pasada temporada.

El regreso de Cárcaba supone, además, un valor simbólico: un futbolista formado en el club que regresa para aportar experiencia y compromiso en un momento en el que la plantilla combina juventud y veteranía.

"Para mí no es solo volver a jugar en el Caudal, es volver a casa. El club necesita de todos en este momento y yo quiero formar parte de ese esfuerzo", sentencia el delantero.