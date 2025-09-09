Estos son los horarios del Real Oviedo para los cinco próximos encuentros de Liga en Primera División
Disputará tres a domicilio y solo dos en casa
El Real Oviedo ya conoce el horario del partido que le enfrentará al Levante en la octava jornada de Primera División. El conjunto azul recibirá a otro de los recién ascendidos el sábado 4 de octubre, a las 14.00 horas.
Un septiembre complicado
Será el primer partido de octubre tras un mes de septiembre en el que el Oviedo habrá tenido que disputar tres partidos a domicilio y solo uno en casa. El primero de esos partidos de este mes de septiembre será el que juegue el próximo sábado, también a las 14.00 horas, en el campo del Getafe. La siguiente jornada, la quinta, volverá a desplazarse, en este caso para jugar en el campo del Elche el domingo 21 de este mes, a las 18.30 horas.
Un hueso en casa
El único partido de septiembre en el Carlos Tartiere será nada menos que el que le enfrente al Barcelona y será el primero en jornada intersemanal de esta temporada: se disputará el jueves 25, a las 21.30 horas. El último duelo de este mes será de nuevo a domicilio, en el campo del Valencia, el domingo 29, a las 21.00 horas.
