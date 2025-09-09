Estos son los horarios del Real Oviedo para los cinco próximos encuentros de Liga en Primera División

El Real Oviedo ya conoce el horario del partido que le enfrentará al Levante en la octava jornada de Primera División. El conjunto azul recibirá a otro de los recién ascendidos el sábado 4 de octubre, a las 14.00 horas.

Un septiembre complicado

Será el primer partido de octubre tras un mes de septiembre en el que el Oviedo habrá tenido que disputar tres partidos a domicilio y solo uno en casa. El primero de esos partidos de este mes de septiembre será el que juegue el próximo sábado, también a las 14.00 horas, en el campo del Getafe. La siguiente jornada, la quinta, volverá a desplazarse, en este caso para jugar en el campo del Elche el domingo 21 de este mes, a las 18.30 horas.

El Tartiere antes de recibir al Real Madrid / Irma Collín

Un hueso en casa

El único partido de septiembre en el Carlos Tartiere será nada menos que el que le enfrente al Barcelona y será el primero en jornada intersemanal de esta temporada: se disputará el jueves 25, a las 21.30 horas. El último duelo de este mes será de nuevo a domicilio, en el campo del Valencia, el domingo 29, a las 21.00 horas.