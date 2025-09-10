El Alimerka Oviedo Baloncesto gana y aprende ante el Alega Cantabria (96-95)

El Alimerka Oviedo Baloncesto sumó su segunda victoria (96-95) en los dos partidos que lleva de pretemporada, pero esta vez necesitó de una prórroga para conseguirlo ante el Alega Cantabria en un duelo muy competido y ante un rival que dio una magnífica imagen y que demostró que ha formado una plantilla muy interesante.

Un buen primer tiempo

En el equipo de Oviedo destacaron en la faceta anotadora Brycen Goodine, con 34 puntos, y Calvin Hermanson, con otros 24. Dos auténticos cañoneros que llevaron el peso anotador de un equipo que, por lo demás, estuvo bastante fallón tanto cerca del aro como en el triple. No pudo contar el OCB con Greg Parham, con unas molestias musculares, ni con Longarela, que sigue en proceso de recuperación tras la grave lesión de rodilla que le dejó la pasada campaña sin jugar.

Falta de acierto

Al Alimerka Oviedo Baloncesto le faltó acierto en la primera parte, un poco de finura cuando se fue al aro y tino en los lanzamientos exteriores. En lo demás, estuvo bien en rebote, intensidad en defensa y ritmo. Los de Javi Rodríguez dominaron a su rival, que se mantuvo en el partido gracias al talento de un jugador llamado a ser importante esta temporada, Reggie Johnson, que se fue al descanso con 15 puntos y que acabó el partido con 25.

Un buen Alega Cantabria

Las cosas cambiaron mucho en la segunda parte, cuando el Alega Cantabria dio un paso adelante en defensa. En los primeros minutos de esa segunda mitad tomó la iniciativa en el marcador, mejorando en el rebote y llevando por primera vez la voz cantante en el partido. La renta llegó a irse a los ocho puntos a favor del cuadro de Torrelavega (47-55) a 4.47 del final del tercer cuarto.

Oviedo. Alimerka Oviedo Baloncesto-Alega Cantabria / Fernando Rodríguez

Duscak, un salvavidas

Pero Oviedo se agarró a Dan Duscak. El base esloveno es un líder en este equipo, un jugador que encuentra soluciones cuando más complicadas se ponen las cosas. Duscak sujetó al equipo y Calvin ejecutó para devolver la ventaja (58-57) y elevarla hasta los cinco puntos (62-57) al final del tercer cuarto.

Un intercambio favorable a Oviedo

El último fue un intercambio de golpes, que acabó con el pívot chino del Alega, Jiahao Yu, de 2.24 de estatura, que anotó el triple que empató el partido. La prórroga fue una exhibición de Goodine en ataque y de un espectacular Lobaco en defensa para conseguir que la victoria se quedase en Oviedo en un duelo que servirá mucho a los de Javi Rodríguez par corregir errores.