Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés

"La Biblioteca", uno de los establecimientos hosteleros más conocidos del centro de Avilés, ha cerrado sus puertas. Desde hace unos días se ha visto que no ha subido la persiana, y muchos vecinos y clientes especulaban sobre los posibles motivos: descanso, vacaciones... La realidad es que, desde el día 1 de septiembre, el local ha cesado su actividad.

Situada en una de las zonas comerciales y emblemáticas del casco histórico de Avilés, la cafetería La Biblioteca era un lugar donde muchos trabajadores desayunaban antes de comenzar la jornada. También se acercaban padres, después de dejar a sus hijos en el colegio, y durante las tardes se podía ver a grupos de chavales protagonizando tertulias en su terraza.

Ahora, el barrio de Sabugo pierde uno de sus negocios más conocidos.