Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés

"La Biblioteca", uno de los establecimientos más míticos de la ciudad, bajó su persiana desde el día 1

Fachada de &quot;La Biblioteca&quot;

Fachada de "La Biblioteca" / N. M.

N. L.

"La Biblioteca", uno de los establecimientos hosteleros más conocidos del centro de Avilés, ha cerrado sus puertas. Desde hace unos días se ha visto que no ha subido la persiana, y muchos vecinos y clientes especulaban sobre los posibles motivos: descanso, vacaciones... La realidad es que, desde el día 1 de septiembre, el local ha cesado su actividad.

Situada en una de las zonas comerciales y emblemáticas del casco histórico de Avilés, la cafetería La Biblioteca era un lugar donde muchos trabajadores desayunaban antes de comenzar la jornada. También se acercaban padres, después de dejar a sus hijos en el colegio, y durante las tardes se podía ver a grupos de chavales protagonizando tertulias en su terraza.

Ahora, el barrio de Sabugo pierde uno de sus negocios más conocidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
  2. Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
  3. Los asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte
  4. Los Prados cotiza al alza: 1.500 euros por un ternero y 3.000 por una vaca con cría en la feria de Grado
  5. Lío en El Carbayu: el cura y el presidente de la Sociedad de Festejos se enzarzan en el acto de la patrona de Langreo por la 'okupación' del santuario
  6. Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
  7. Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
  8. Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones

Dupont tiene una pata menos en Asturias: el largo adiós de la multinacional y los temores a la recién llegada Arclin y su fondo de inversión

Dupont tiene una pata menos en Asturias: el largo adiós de la multinacional y los temores a la recién llegada Arclin y su fondo de inversión

Esta es la publicación en redes sociales que ha sido denunciada por Paz Padilla: "Estoy super sana"

Esta es la publicación en redes sociales que ha sido denunciada por Paz Padilla: "Estoy super sana"

Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés

Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés

Rufián sobre la vivienda: "La gente en este país invierte en oro, bolsa y pisos"

Rufián sobre la vivienda: "La gente en este país invierte en oro, bolsa y pisos"

Última hora sobre el estado de salud de este conocido actor de Aquí no hay quien viva: "Hay días que pienso que mi padre no va a volver a trabajar"

Última hora sobre el estado de salud de este conocido actor de Aquí no hay quien viva: "Hay días que pienso que mi padre no va a volver a trabajar"

Lucas y Elián, dos jóvenes que demuestran su talento bailando

Lucas y Elián, dos jóvenes que demuestran su talento bailando
Tracking Pixel Contents