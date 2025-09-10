Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
"La Biblioteca", uno de los establecimientos más míticos de la ciudad, bajó su persiana desde el día 1
N. L.
"La Biblioteca", uno de los establecimientos hosteleros más conocidos del centro de Avilés, ha cerrado sus puertas. Desde hace unos días se ha visto que no ha subido la persiana, y muchos vecinos y clientes especulaban sobre los posibles motivos: descanso, vacaciones... La realidad es que, desde el día 1 de septiembre, el local ha cesado su actividad.
Situada en una de las zonas comerciales y emblemáticas del casco histórico de Avilés, la cafetería La Biblioteca era un lugar donde muchos trabajadores desayunaban antes de comenzar la jornada. También se acercaban padres, después de dejar a sus hijos en el colegio, y durante las tardes se podía ver a grupos de chavales protagonizando tertulias en su terraza.
Ahora, el barrio de Sabugo pierde uno de sus negocios más conocidos.
