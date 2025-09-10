Dani Vidal, ante un nuevo dilema: ¿quién será el lateral izquierdo del Avilés?

Una de las noticias que dejó el encuentro del Avilés ante el Lugo fue la elección del lateral izquierdo. Dani Vidal sorprendió a todo el mundo sacando de inicio a dos laterales derechos, colocando a Campabadal a pierna cambiada. El tarraconense dejó un buen rendimiento, pero su elección ahonda en uno de los dilemas que tiene por delante el técnico catalán: ¿quién será el lateral izquierdo del Avilés esta campaña?

El puesto de lateral izquierdo fue, durante todo el verano, el gran quebradero de cabeza de Miguel Linares en el mercado de fichajes. Con Viti, uno de los héroes del ascenso, renovado de forma automática, desde la dirección deportiva se centraron en encontrar un perfil joven, sub-23, que incluso pudiese quitarle el puesto al leonés. Finalmente, tras mucho rastrear, la decisión fue seguir con la misma competencia que hubo en Segunda Federación, repescando a Osky, que decidió esperar para poder regresar al club.

Así las cosas, parece que el de lateral izquierdo es el puesto que más dudas genera en el Avilés. Viti fue el elegido en la primera jornada, cuando el club tan solo tenía a un hombre por cada banda en plantilla, pero en cuanto Dani Vidal tuvo más cartas en su mano ha decidido intervenir. Campabadal dejó una buena imagen en el Anxo Carro, aunque en esencia no deja de ser un futbolista que tiene que jugar en ese costado a pierna cambiada, lo que puede llegar a perjudicar a la hora de sacar el balón jugado.

Dudas para el domingo

Ahora, de cara a medirse al filial de Osasuna este domingo, Vidal tendrá que volver a meditar quién será el hombre que ocupe el flanco izquierdo de su defensa. En el costado derecho parece que Guzmán ortega será un fijo durante toda la campaña, por lo que, si Campabadal se quiere hacer un hueco en el once titular, tendrá que terminar de adaptarse a su nuevo rol. Viti, que durante la pretemporada tuvo molestias, será su principal competidor. A su favor tiene que, según los datos que recoge el cuerpo técnico, es uno de los jugadores más veloces de la plantilla, lo que puede ayudar tanto en el aspecto ofensivo como a la hora de ayudar a sus compañeros en defensa. Osky, por su lado, va a tener que trabajar para ganarse un puesto. La pasada campaña pudo jugar cuando el leonés no estaba disponible, pero este año, sin haber estado en pretemporada, parece que es la tercera opción.