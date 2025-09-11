El Avilés, en cuadro: así está la enfermería del conjunto blanquiazul

Aunque acaba de arrancar la temporada, el Avilés ya tiene puesto ojo puesto en su enfermería. Seis jugadores blanquiazules están pasando por diferentes molestias, lo que complica el trabajo a un Dani Vidal que está viendo cómo, sobre todo, su defensa está quedando mermada. El encuentro ante el Lugo dio buena fe de ello, con cuatro jugadores sin convocar (Julio Rodríguez, Eze, Javi Cueto y Yasser) a los que ahora se suman Viti y Raúl Rubio. El técnico catalán va a tener que ingeniárselas de cara al encuentro ante el filial de Osasuna del próximo domingo, aunque se confía en que durante los próximos días los jugadores lesionados vayan recuperándose.

Si algo sorprendió en el once de Dani Vidal ante el Lugo fue la ausencia, como titulares, de Viti en la defensa y Raúl Rubio en el frente de ataque. La primera sesión de entrenamientos de esta semana reveló el por qué. Ambos futbolistas no pudieron completar la sesión, cerrando el trabajo con Nacho Villar, fisioterapeuta del club. Sus bajas se unen a las ya conocidas de Julio Rodríguez y Eze, que ayer realizaron carrera continua mientras siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. El propio técnico catalán confesó, en la previa del encuentro ante el Lugo, que lo del central mierense va para largo. "Julio Rodríguez estará entre dos y tres semanas de baja. Pensábamos que sería algo circunstancial, pero va a tener que parar", apuntó.

Con todo ello, Vidal tendrá que estrujarse los sesos para armar su defensa, donde las lesiones han hecho más mella. Por suerte, Borja Granero parece que cada vez está cogiendo mayor ritmo de competición, con lo que empieza a ganar papeletas para ser la pareja de baile de Babin ante el conjunto navarro. Eso sí, por si acaso, ya que ahora mismo no hay centrales suplentes, Adri Gómez sigue realizando los ejercicios tácticos como si fuese un defensor más.

El centro del campo y el ataque, con más efectivos

Donde tiene más efectivos el catalán es en la parcela atacante. Salvo las dudas con Raúl Rubio y la ausencia de Javi Cueto, Dani Vidal puede contar con todo su centro del campo para enfrentarse al filial de Osasuna. En bandas la competencia sigue siendo elevadísima, con Raúl Hernández, Quicala e Isi Ros peleándose por un puesto. Cayarga, que sobre el papel parecía que iba a contar como extremo, es uno de los fijos ya para el entrenador blanquiazul, que ha encontrado en el avilesino su 10 para tratar de romper las defensas rivales. En el doble pivote la elección estará entre Kevin Bautista, Gete o un Adri Gómez que podría adelantar su posición.