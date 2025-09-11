Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pablo Villar ficha por un equipo de Arabia Saudí

El avilesino firma por el filial del Al-Najmah con el objetivo de foguear a los futuros talentos del país de cara al Mundial de 2034

Pablo Villar, con la camiseta de su nuevo equipo

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Avilés

Pablo Villar sigue coleccionando aventuras dentro del mundo del fútbol. El entrenador avilesino, que ya ha entrenado en siete países diferentes, ha decidido dar un nuevo salto en su carrera y pasar a entrenar a uno de los destinos más de moda en el deporte rey. El técnico ha firmado por el filial del Al-Najmah SC. cuyo primer equipo compite en la máxima categoría, la misma en la que están clubes como el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, el Al-Ittihad de Karim Benzema o el Al-Hilal que tumbó hace unas semanas al Manchester City.

Su proyecto forma parte de la nueva liga de filiales que han creado en el fútbol saudí. El objetivo es empezar a foguear a las nuevas generaciones del país de cara al Mundial que acoge Arabía Saudí en el 2034. Villar cuenta con experiencia en seis países: España, China, Ucrania, Eslovaquia, Lituania, Portugal y ahora Arabia.

