Benjamín Noval liderará a la selección española junior en el Mundial de Ruanda

Asturias estará representada en el Mundial de ciclismo de Ruanda, que se disputará entre el 21 y el 28 de este mes de septiembre, con la participación de Samuel Fernández Heres en el equipo español sub-23 que realizará la prueba en ruta y de Benjamín Noval, que será el líder del combinado nacional en ruta y que también ha sido uno de los elegidosre para participar en la contrarreloj.

Exhibición de Benjamín Noval en la Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias / Roberto Menéndez

La espectacular temporada de Benjamín Noval

Benjamín Noval lleva un 2025 espectacular, logrando décenas de victorias a pesar de ser todavía junior de primer año. Su gran rendimiento ha llamado tanto la atención que ya tiene firmado un contrato con el equipo profesional Ineos Grenadiers para cuando acabe su etapa junior. Eso será después de la próxima temporada, puesto que está obligado a correr un año más en categoría junior y lo hará en el equipo asturiano MMR Academy.

Samuel Fernández Herez, en un gran momento

Samuel Fernández Heres, por su parte, está encuadrado en el Fundación Euskadi y también está teniendo una notable temporada. Corrió la Vuelta a Asturias con un combinado nacional que participó en la edición del centenario y recientemente se proclamó ganador de la Vuelta a Madrid. En Ruanda tendrá la oportunidad de verse con los mejores del mundo de su categoría y de competir con ellos.

Las fechas del Mundial

El Mundial en ruta tanto junior como contarreloj se disputará el viernes 26 de este mes mientras que la contarreloj junior en la que tomará la salida el ciclista de Laviana se disputará el martes 23.