El ciclista asturiano Benjamín Noval, camino al Mundial de Ruanda: comienza la Challenge Subbética ganando
El de Laviana es el actual campeón de España junior
Roberto Menéndez
El ciclista asturiano Benjamín Noval, del equipo MMR Academy, volvió a sumar una victoria en su espectacular primera temporada junior. Lo hizo en la primera etapa de la Challenge Subbética, con salida y llegada en la localidad cordobesa de Lucena. El de Laviana se coloca así líder de la general, seguido de su compañero de equipo Mikel Sanz. El asturiano comanda la carrera con el mismo tiempo del propio Mikel Sanz y de Jaime Torres.
Benjamín Noval, actual campeón de España junior, está ultimando su preparación para los campeonatos del Mundo, que se disputarán en Ruanda entre el 21 y el 28 de este mes de septiembre. Noval, que será la gran apuesta del equipo español, correrá tanto la prueba en ruta como la contrarreloj. El de Laviana, junior de primer año, está entre los favoritos para acabar en una buena posición.
