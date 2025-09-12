El Club Bádminton Oviedo, un equipo que tiene estrella y que busca su cuarta Copa Iberdrola

El Club Bádminton Oviedo comienza mañana la lucha por conquistar su cuarta Copa Iberdrola, torneo femenino en el que se miden los mejores clubes de España. Lo hará en Toledo con un equipo compuesto por Kristina Sotomayor, Laura Álvarez, Laura Garijo, Yeily Ortiz, Ruth Veiguela, Lucía Soto, Agnes Korosi, Belen Soto y Deva García. La fase de grupo se disputa mañana por la mañana, los cuartos de final por la tarde, y en el caso de llegar, el domingo por la mañana se disputarán las semifinales y la final.

Kristina Sotomayor y su llegada a Oviedo

Un torneo en el que volverá a participar uno de los grandes referentes del club, como es Kristina Sotomayor, a la que un día en un frío invierno en Leópolis (Ucrania), su ciudad natal, en febrero de 2015, a los 22 años, le llegó una oportunidad cuando menos se lo esperaba. Ya había tomado una decisión con respecto al deporte: "Ya no voy a pelear por ello, voy a centrarme en mis estudios". Se había quedado sin ilusión, sin pasión por el bádminton. Demasiadas injusticias con su deporte en Ucrania. No quería luchar más.

El equipo del Club Bádminton Oviedo que viajará a la Copa Iberdrola / Irma Collín

Cuando todo cambió en su vida

Pero todo cambió de camino a una parada del autobús, cuando le llegó una llamada. Una entrenadora contacto con ella: "Kristina, estoy buscando un club en España para uno de mis jugadores, pero me dicen que no necesitan un chico, que necesitan una chica". De pronto, una oportunidad de seguir en el deporte que ama. Contactó con el entrenador del centro de tecnificación. El primer correo se fue a la bandeja de spam y ese pudo ser el final, pero hubo un segundo correo y este sí llegó.

Viaje de ida y vuelta

En marzo de 2015 vivía en su Leópolis natal y en mayo ya estaba en Oviedo. Kristina Sotomayor llegó al Bádminton Oviedo con 22 años, sin saber castellano y sin conocer a nadie en la ciudad. Regresó a su país en 2021, con su marido y su primer hijo. En febrero de 2022, siete años después de aquella llamada, esperaba a su segundo hijo.

Una competición que disfruta mucho

El 24 de febrero empezó la guerra de Ucrania y unos días más tarde Kristina, embarazada de 37 semanas, se subió a un coche junto a su familia para volver a Oviedo. Llegó el 5 de marzo y el 17 volvió a ser madre. No estuvo en Copa Iberdrola que ganó el Bádminton Oviedo el año pasado, pero sí en las dos anteriores. Mañana volverá a una competición que disfruta mucho: "Me encanta, es muy interesante y divertida, incluso si quedamos últimas".

Siempre en el pódium

El Bádminton Oviedo no se ha bajado del pódium en ninguna de las siete ediciones y, con tres victorias, es el equipo que más veces la ha ganado. Méritos que no sacian ni a las jugadoras ni al cuerpo técnico: "Vamos a ir a Toledo con el objetivo claro de volver a ganar este título", dice el entrenador Jonathan Martínez. "Muchas veces no teníamos la plantilla como para dar los resultados que dimos, pero el equipo suma más que las individualidades", añade Laura Álvarez, canterana y ahora jugadora del equipo absoluto.

Una experiencia "fascinante" para las sub-17

En este torneo femenino, cada eliminatoria se juega a cinco partidos, dos individuales y dos de dobles, a lo que hay que sumar un partido de una jugadora sub-17 formada en el club. Una norma que aporta experiencia a las canteranas y les permite vivir "una experiencia que es todo el rato fascinante", explica Lucía Soto, que participó en la consecución del tercer título y ahora tratará de sumar el cuarto. Lo hará ella y su hermana Belén, que es una de las dos sub-17 que se llevan a Toledo.

"El recuerdo de ganar la Copa se queda para siempre, ves a los mayores y quieres llegar a ese nivel", dicen las hermanas Soto. Una de las claves para el equipo de Oviedo es precisamente la cantera, que les diferencia de los otros 11 clubes que competirán.