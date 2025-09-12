El curioso dato de la plantilla del Avilés: la defensa es mayor que el entrenador del equipo

Dicen que la edad es solo un número. Que más sabe el diablo por viejo que por diablo. El refranero español tiene cientos de dichos sobre la edad, algo que durante esta temporada resonará en los vestuarios del Suárez Puerta. Con el mercado de fichajes ya cerrado el Avilés ha confeccionado la plantilla más veterana de Primera Federación, superando a los otros 39 equipos, y cuenta en sus filas con dos de los jugadores con mayor edad de la categoría: Natalio, con 41 años, y Babin, con 38 que serán 39 dentro de un mes. Además, un total de siete jugadores superan ya la treintena. Miguel Linares ha apostado fuerte por la veteranía en el estreno de los blanquiazules en el tercer escalón del fútbol nacional y su nueva plantilla da fe de ello.

El Avilés tiene una edad media en su plantilla de 28,1 años, la mayor de toda Primera Federación. Le siguen los pasos clubes como el Tenerife y el Real Murcia, con 28 años de media, para luego pasar a equipos como el Algeciras (27,7), el Marbella (27,5), el Cartagena (27) o el Pontevedra (27). En la otra cara de la moneda, más allá de los filiales, están equipos como el Arenas de Getxo (23,6), el Ourense (24,5), el Atlético Sanluqueño (25,4), Unionistas (25) o el Hércules (25).

Llama la atención que la línea más veterana del Avilés es su defensa. Más allá de Babin, los blanquiazules cuentan en la zaga con Borja Granero (35), Viti (34), Campabadal (32) y Julio Rodríguez (29). En el otro extremo, entre los más jóvenes de la plantilla, se encuentran los dos laterales, Osky y Guzmán Ortega; y Eze, cedido por el Real Oviedo. Los cuatro futbolistas tienen 21 años, aunque el africano cumplirá 22 en el mes de noviembre.

La defensa, mayor que el propio entrenador

Da la casualidad que Dani Vidal, uno de los técnicos más jóvenes de la categoría, podría alinear a una defensa que sea, de media, mayor que él y que el director deportivo del club, Miguel Linares. El catalán tiene 33 años y el jienense 34, mientras que una línea defensiva formada por Babin, Granero, Viti y Campabadal tendría una edad media de 34,75 años.

En el otro lado de la balanza, en cuanto a edad se refiere, están, más allá de los defensas ya citados, Nando Almodóvar, que cumple los 22 en noviembre, y Pablo Álvarez, con 22 años. La delantera es una de las partes del once más jóvenes, con Javi Cueto y Santamaría compartiendo año de nacimiento, el 2001, y un Raúl Rubio nacido en el 1999. En la sala de máquinas la juventud es la que manda, con dos pivotes, Yasser y Kevin Bautista, con 26 años y un Gete que ya ha cumplido los 24. La nota diferente la aporta Adri Gómez, el más veterano de los cuatro, que ya ha superado la treintena con sus 31 años.

En las bandas la tendencia es mirar por la veteranía. Quicala es el único de los cuatro extremos del Avilés nacido más allá del 2000, concretamente en el 2003. Por su parte, Cayarga es del 1996 e Isi Ros, aunque por su descaro con la pelota no lo aparente, está cerca de cumplir los 30 años. Raúl Hernández es el mayor de los cuatro, con 31 años que justo cumplió ayer.

Apuesta por la veteranía

La apuesta por la veteranía en el Avilés es clara. La justificación es que, para tratar de amarrar una salvación, es mejor confiar en jugadores que tengan muchos partidos en la categoría antes que apostar por futbolistas que no se sabe por dónde pueden salir. Ahora solo falta esperar a que la fórmula blanquiazul sea la exitosa.