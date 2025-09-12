Dani Vidal, entrenador del Real Avilés, avisa: "Estamos en muy buen momento"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, analizó ayer cómo llega el equipo blanquiazul al partido de mañana (12.00) ante el Osasuna B en la que será su tercera jornada en Primera Federación.

Había algunos jugadores tocados ¿Cómo llegan físicamente?

"Estamos recuperándolos. A día de hoy bajas seguras seguimos teniendo las de Julio, la de Yasser y posiblemente Javi Cueto tampoco llegue; el resto si no pasa nada, estarán todos disponibles".

¿Lo de Yacer es grave? ¿Cómo está?

"No, Yacer tiene alguna pequeña molestia, una sobrecarga en la zona del pubis, queremos ir con cuidado porque sabemos todos el tema de pubalgia, no hay que correr, pero ya ha salido al campo, ya ha estado corriendo, elevando los niveles de intensidad. Lo bueno es que está tolerando bien el trabajo".

¿Cómo llegan a este partido con un rival como el Osasuna B?

"Osasuna B viene de dar una buena imagen en un buen campo ante un buen equipo. Nosotros llegamos en un buen momento, sobre todo anímico y con muchas ganas de volver a nuestro campo. El ambiente que vivimos en la jornada uno, a pesar del resultado, me sorprendió muchísimo, queremos darle continuidad al nivel del juego, dar otro pasito más. El Osasuna B es un filial atípico, muy físico, que si tiene que ser directo lo es. Es competitivo y nos pondrán las cosas muy difíciles".

¿El momento de ganar?

"Siempre es buen momento, si ganamos te diré la semana que viene que también es buen momento para enlazar dos victorias, pero evidentemente que llegue la primera es importante, que si puede ser delante de nuestra gente muchísimo mejor y le daría continuidad un poquito a ese nivel de juego".

¿Es muy distinto el fútbol del Osasuna al que practican ustedes?

"Al final Osasuna lleva trabajando hace años muy bien. Cuando digo muy bien con un filial es que se ve reflejado el juego del primer equipo en lo que propone. Te ponen en apuros porque apuestan por jugadores de envergadura, también de calidad. Hacen una mezcla entre gente joven y gente con más experiencia".

¿Le preocupan tantas lesiones?

"Ojalá no tuviéramos ninguna, pero para preocuparme igual necesitaría saber más lo que se ha hecho anteriormente. Hay lesiones que son musculares, pero hay otras que son fortuitas. Rubio tiene un bocata, Eze se torció el tobillo... No todas son musculares, si todas lo fueran estaría más preocupado".

En cuanto al grupo, solo el Tenerife lleva dos victorias.

"Lo raro es que haya muchas diferencias en esta categoría, evidentemente hay transatlánticos que si hacen las cosas muy bien pues posiblemente se puedan distanciar por arriba, pero la temporada pasada fue una categoría tremenda, a falta de seis jornadas para acabar la diferencia entre el último del play-off y el primero que descendía eran 7 u 8 puntos;_equipos que estaban en la mitad ganaban un partido y miraban para arriba, la siguiente perdían y miraban para abajo, es una categoría muy competida".

¿Está Borja Granero ya para ser titular?

"Evidentemente es complicado que arriesguemos para jugar 90 minutos, sí que el otro día tuvo muy buenas sensaciones, pero es un jugador que ha llegado tarde, que venía un poquito de estar parado, queremos que sus sensaciones sean buenas, que él pida cada semana más y se exija. Al final a mí no me sorprende, por eso apuesto personalmente por el fichaje de Borja, porque sé cómo vive esta profesión, es un jugador que dignifica el oficio, que es cercano a los jóvenes y que si tiene que comportarse como un veterano lo hace".