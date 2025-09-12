Dos etapas, un recorrido íntegramente de tierra y un tramo disputado en Valdés: lo que debes saber para disfrutar del Rally Princesa
La cita se disputa entre hoy y mañana y se ha convertido en un imprescindible del motor en Asturias
L. L.
Dos etapas, un recorrido íntegramente de tierra y un tramo disputado en Valdés como novedad de esta edición. Estos son algunos de los alicientes que hacen esta edición del Rally Princesa una cita impresindible para los amantes del motor.
Entre hoy y mañana sábado se disputarán las dos etapas de las que consta el Supercampeonato de España de Rallyes que tiene entre sus novedades que el recorrido se hará en su totalidad por terreno no asfaltado.
Además, habrá un tramo que se celebrará en Valdés. El municipio será escenario de dos tramos cronometrados a los que los participantes darán dos pasadas, sumando algo más de 53 kilómetros cronometrados.
A continuación, puedes consultar todos los detalles para no perderte nada en esta cita con el motor en Asturias.
