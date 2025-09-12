Gijón acoge mañana el Fitness Day con "cycling", tonificación y baile
Gijón celebrará mañana sábado el Fitness Day, organizado por Vivagym y con la colaboración del Patronato Deportivo Municipal, en los Jardines del Náutico. La cita, que ofrecerá diferentes tipos de clases como "cycling", tonificación o baile, es totalmente gratuita y abierta a todas las personas. "Este tipo de eventos encajan 100% con nuestra filosofía, ya que apoyamos y colaboramos con cualquier organizador y actividad deportiva abierta al público que venga a la ciudad", destacó ayer el concejal de Deportes, el popular Jorge Pañeda, durante la presentación del Fitness Day en la sala de prensa del Ayuntamiento de Gijón. "No es necesario reservar clase, puesto que tenemos un aforo muy grande", aportó, por su parte, Marcos Granda, área manager de los gimnasios Altafit San Agustín y Natahoyo. En la sesión de la mañana, desde las once, se impartirán dos clases de spinning con más de 100 bicicletas y con varios monitores referencia del sector. En la sesión vespertina habrá tres clases de diferentes disciplinas como V-Burn (tonificación), Zumba (baile) y V-Mind (cuerpo y mente) en diferentes horarios, entre las cinco y las ocho de la tarde.
