Jornada de puertas abiertas en La Escuela de Kárate Magadán
La Escuela de Kárate Magadán celebra este año su 32.º aniversario y lo hace con una jornada de puertas abiertas, que tendrá lugar hoy de 17.00 a 19.00 horas, en la que invitan a descubrir el tatami y la esencia del kárate. La cita está dirigida a niños, niñas y adolescentes que quieran vivir este deporte en primera persona a través de clases abiertas, divertidas y con un ambiente cercano y familiar. El objetivo es mostrar no solo la práctica del kárate, sino también los valores y beneficios que transmite, desde la disciplina hasta la confianza personal. La jornada incluirá clases de prueba gratuitas de 50 minutos, adaptadas por edades: a las 17.00 horas para niños de hasta 8 años y a las 18.00 para alumnos a partir de 9 años.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
- Los fumadores asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte
- Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
- La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España