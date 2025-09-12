Jornada de puertas abiertas en La Escuela de Kárate Magadán

La Escuela de Kárate Magadán celebra este año su 32.º aniversario y lo hace con una jornada de puertas abiertas, que tendrá lugar hoy de 17.00 a 19.00 horas, en la que invitan a descubrir el tatami y la esencia del kárate. La cita está dirigida a niños, niñas y adolescentes que quieran vivir este deporte en primera persona a través de clases abiertas, divertidas y con un ambiente cercano y familiar. El objetivo es mostrar no solo la práctica del kárate, sino también los valores y beneficios que transmite, desde la disciplina hasta la confianza personal. La jornada incluirá clases de prueba gratuitas de 50 minutos, adaptadas por edades: a las 17.00 horas para niños de hasta 8 años y a las 18.00 para alumnos a partir de 9 años.