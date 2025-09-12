Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los judokas del Gandoy de Cimavilla de Gijón vuelven con medallas del Kata Junior

Dos platas y dos bronces

Paul de Villota, Naroa Escanciano, Paula García y Sara Ruíz. |

Paul de Villota, Naroa Escanciano, Paula García y Sara Ruíz.

Los judokas del gimnasio Gandoy de Cimadevilla, en Gijón, Paul de Villota y Naroa Escanciano consiguieron alzarse con la medalla de plata en el Judo Kata Junior. Sus compañeras de club Paula García y Sara Ruíz hicieron podio al conseguir el bronce en la misma categoría del torneo continental con Mónica Cadavieco como entrenadora.

Puntos para la selección

Fue el fin de semana durante la Copa de Europa de Kata en Arganda del Rey en Madrid señalada como una de las citas importantes de las establecidos en el ranking E.J.U. por lo que a los deportistas gijoneses sus resultados les permiten acumular puntos de selección de cara a próximos encuentros internacionales.

Otros representantes de Asturias

Asturias estuvo representada por varios clubes como Corujo, Oviedo Sport, Takeda y Gandoy, gimnasios con una dilatada trayectoria en la especialidad y entre los que hay medallistas nacionales en categorías cadete, junior y senior.

La próxima cita mundial, en Francia

A pesar de su buen nivel esta vez no han logrado metales ya que en las selecciones participantes hay titulares con podios europeos y mundiales. Los primeros puestos en este orden tras la competición fueron para Italia, España, Canadá, Eslovenia, Alemania, Holanda, Rumania, Francia y Austria. El próximo campeonato del mundo será en Francia.

