La primera jornada del rally Princesa de Oviedo acaba con sorpresa

El estonio Romet Jürgenson, con un Ford Fiesta Rally2 del equipo Past Racing, encabeza la clasificación del rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo, cuya primera etapa finalizó este viernes en la capital del Principado tras disputarse cuatro tramos cronometrados por pistas de tierra situadas en el occidente de Asturias. Jürgenson, campeón del Mundo Junior (JWRC) que corre por primera vez en España, lidera esta sexagésimo segunda edición de la mítica competición asturiana y se encuentra 20 segundos y 9 décimas por delante del praviano José Antonio Suárez "Cohete", que pilota el Fabia RS Rally2 del equipo Skoda Recalvi y que perdió tiempo al pichar la rueda trasera derecha.

El podio provisional lo completa el gallego Javier Pardo, compañero del praviano y que compite con otro Skoda Fabia RS Rally2. Pardo se encuentra a sólo un segundo y 8 décimas de la segunda plaza. Jürgenson marcó dos de los tres scratchs en juego dejando el otro para Súarez "Cohete". Este se vio frenado en el primer tramo por un numeroso grupo de aficionados que obstruyeron la pista al acudir a mirar por donde había caído el madrileño Pepe López, que se salió de la pista con el Hyundai i20N Rally2 en una zona muy resbaladiza y se veía obligado a abandonar, perdiendo el rally a uno de los favoritos a la victoria.

El burgalés Unai de la Dehesa, piloto oficial del Citroën Rally Team y que corre con un C3Rally2 de Sports&You, figura cuarto de la general precediendo a José L. García, que lleva un Skoda Fabia RS Rally2. Los asturianos Daniel Alonso (Fiesta Rally2) y Cristian Gil (Volkswagen Polo N5) ocupan las siguientes plazas.

El rally se disputó sobre cuatro cronometradas casi secas, pero que la lluvia caída previamente había dejado con notables tramos muy deslizantes. En uno de ellos, a escasos metros de la salida se salía el madrileño López. Bloqueada la carretera, la organización neutralizó el tramo y otorgó el mismo tiempo a Jürgenson, Súarez y Pardo.

En la monomarca Past Rally3 Trophy Iberia, que se disputa con los Fiesta Rally3 de cuatro ruedas motrices, manda Juan Manuel Grigera, noveno de la general, por delante de Nicolás Otto y Manuel J. Jiménez, que ocupan los puestos undécimo y décimo cuarto respectivamente.

Por su parte, la monomarca GR Yaris de Toyota la lidera el balear Joan Socias, siendo segundo Adrián Díaz. El catalán Sergi Francolí, que figuraba líder en la copa japonesa, abandonaba en la cuarta y última cronometrada del día.

Tras la primera etapa disputada este viernes, el 62.º Rallye Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo afronta hoy su jornada decisiva con tres tramos que se repiten en dos ocasiones.

El estonio Jürgenson tiene una notable ventaja sobre el praviano Suárez "Cohete", que a su vez esta "acosado" por el gallego Javier Pardo, compañero en el equipo Skoda Recalvi y además actual líder del Supercampeonato de España de Rallies.

Las cronometradas del sábado tendrán lugar en el centro de la región. Con la salida del primer participante prevista para las 9.00 horas desde La Florida (Oviedo), los pilotos acometerán por la mañana una primera pasada a los tres tramos. El primero de ellos, con 13,48 kilómetros será el más largo de la jornada, seguido por otras dos especiales de 12,18 y 12,02 kilómetros cronometrados respectivamente. Tras esta primera sección, los participantes pasarán por la zona de asistencia ubicada en La Florida, y seguidamente disputarán una última pasada a las mismas especiales, que serán decisivas para la clasificación final de la prueba. A partir de las 18.25 horas, la plaza de los Ferroviarios de Oviedo será el escenario de la llegada y posterior entrega de trofeos.