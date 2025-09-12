El Rally Princesa más espectacular por los tramos de barro gana a la lluvia: así llegan los pilotos a la prueba con más solera de España

El Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) llega una vez más al Principado de Asturias para la disputa del Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo, que en su edición número 62 presenta grandes novedades en cuanto a su recorrido.

La principal será que la prueba pasa a celebrarse íntegramente sobre tramos de tierra, una novedad que ya fue incluida en la edición del año 2023, si bien en aquella ocasión combinaba una etapa sobre tramos de tierra y otra sobre asfalto. Por lo tanto, será la primera vez en su historia que el rallye transcurra en su totalidad por tramos no asfaltados, lo que supondrá un aliciente adicional para participantes y aficionados.

El rally está dividido en dos etapas que se disputarán durante hoy viernes y mañana sábado. Otra de las novedades de esta edición es que los tramos cronometrados de la primera etapa, a disputarse hoy viernes, transcurrirán por el concejo de Valdés. El municipio será escenario de dos tramos cronometrados a los que los participantes darán dos pasadas, sumando algo más de 53 kilómetros cronometrados. Durante la jornada, la Villa blanca será el epicentro de la etapa, acogiendo un reagrupamiento y una asistencia remota.

Para la etapa de mañana sábado están previstos algo más de 75 kilómetros contra el cronometro, divididos en tres tramos por los que los pilotos deberán completar dos pasadas. En esta ocasión los tramos se disputarán sobre pistas de tierra ubicadas en el centro de la región, en el área delimitada por Oviedo, Gijón y Avilés.

El coronel Jesús Martínez Victoria, comandante militar de Asturias, da la salida a Pepe López, que pilota el i20N Rally 2 de Hyundai Motor España. | J. B. PINO

Como es habitual, la salida y la llegada del rally tuvo lugar ayer en la calle Uría de Oviedo. Tras la ceremonia de salida seguida por numerosísimos aficionados y amenizada por la Banda de Música, los pilotos tienen hoy por la mañana la oportunidad de probar sus mecánicas en el shakedown previsto en Posada de Llanera.

La edición contará con un total de 58 participantes, entre los que destacan el asturiano José Antonio Suárez y el gallego Javier Pardo, ambos con los Skoda Fabia Rally2, el madrileño Pepe López y el estonio Romet Jürgersson con Ford Fiesta Rally2. El estonio que corre inscrito por el equipo asturiano Past Racing propiedad del avilesino Daniel Alonso es campeón del mundo Junior.

Suárez "Cohete", ganador en seis de las últimas siete ediciones de la prueba, tratará de repetir en lo más alto de podio y así seguir en la lucha por el S-CER, certamen que ahora lidera su compañero en el equipo Recalvi Javier Pardo (Skoda Fabia Rally2). Candidato a la victoria será también el quintuple campeón nacional Pepe Lopez (Hyundai i20 Rally2) o el joven estonio Romet Jürgenson (Ford Fiesta Rally2), vigente campeón del mundo Junior.

Daniel Alonso, entrevistado minutos antes de la salida. / LNE

Posteriormente, hoy la salida oficial tendrá lugar a las 13.00 horas desde La Florida, donde quedará ubicada la zona de asistencia durante toda la prueba. La llegada del rally se efectuará el sábado por la tarde en la plaza de los Ferroviarios de Oviedo, con la entrada del primer participante prevista para las 18.25 horas, y entrega de trofeos a las 19.30 horas en el mismo lugar.

Javier Pardo, líder, seguido por Pepe López y José A. Suárez «Cohete»

Quinta prueba puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) el Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo cuya 62 edición que se celebra este fin de semana en jornadas de hoy viernes y mañana sábado cuenta con todos los ingredientes para ser una competición de máximo interés nacional.

Los participantes, los asiduos de las citas disputadas hasta el momento, correrán esta edición sobre superficie de tierra. El S-CER está liderado por el piloto orensano Javier Pardo a quién copilota al asturiano David de la Puente. Ambos corren con el Skoda Fabia RS Rally2 del equipo Recalvi y a lo largo de la primera mitad de temporada demostraron una regularidad y fiabilidad que les ha otorgado la primera posición y los 130 puntos de su casillero.

Segundo del certamen es el madrileño José María «Pepe» López que también ha sumado puntos en todos los rallyes celebrados y que corre con el i20N Rally2 del Hyundai Rally Team España. López, al igual que Pardo ha terminado todos los rallyes disputados hasta la fecha y suma 115 puntos.

Tercero del campeonato es el praviano José A. Suárez «Cohete» ganador con el Skoda Fabia RS Rally2 de tres de los cuatro rallyes disputados. El «cero» obtenido en Orense le lastra dejándole su casillero con sólo 113 puntos.

Los siguientes puestos del S-CER están ocupados por el burgalés Unai de la Dehesa (Citroën C3 Rally2) que abandonó en Orense y tiene 63 puntos, siendo quinto el madrileño José L. Peláez (Skoda Fabia RS Rally2) que finalizó todos los rallyes y suma 57 puntos. Sexto de la general es el canario Giovanni Fariña con el 208 Rally4 del Desafío, séptimo es el gallego Álvaro Muñiz Mora (Citroën C3 Rally2), octavo el andorrano Joan Vinyes (Hyundai i20N Rally2), noveno el joven catalán Gil Membrado (Ford Fiesta Rally2) del equipo asturiano Past Racing y décimo el gallego Daniel Berdomás (Hyundai i20N Rally2).

El S-CER 2025 consta de ocho rallyes habiéndose disputado los rallyes de Lorca en Murcia, Sierra Morena en Córdoba, Orense y Rías Bajas en Vigo. Con el Princesa se inicia la segunda mitad de temporada en la que también se correrán las citas de Villa de Llanes, RACC Cataluña y La Nucía en Alicante.

Dominio total de Skoda

La marca checa perteneciente al grupo Volkswagen domina los campeonato más importantes del Supercampeonato de España de Rallyes. Lidera el certamen de pilotos con Javier Pardo, ejerce su dominio también en el de copilotos con el asturiano David de la Puente y manda en marcas, campeonato en el que es segunda Hyundai.

Pilotos: 1º Javier Pardo, 130 ptos. 2º Pepe López, 115 y 3º «Cohete», 113. Copilotos: 1º David de la Puente, 130; 2º David Vázquez, 115 y 3º Alberto Iglesias. Marcas: 1ª Skoda, 255 ptos.; 2ª Hyundai, 193.

López, pentacampeón de España, persigue suprimera victoria del año

La marca surcoreana Hyundai cuya división de competición dirige en España Eugene Sullivan afronta la temporada 2025 del Supercampeonato de España de rallyes (S-CER), y por tanto el Rally Princesa, con un equipo profesional que lidera el piloto madrileño José M. «Pepe» López que ostenta varios títulos nacionales así como destacados resultados en rallyes del campeonato del mundo.

López, fue fichado por el Hyundai Rallye Team España para correr con una de las unidades Rally2 Steep2 del i20N y tras haberse disputado cuatro rallyes del certamen nacional figura en segunda posición. La marca surcoreana ha ido introduciendo con diferente resultado mejoras al i20N que en ocasiones han permitido brillar al piloto madrileño.

Asistido por el equipo portugués Sports&You López ha logrado finalizar todos los rallyes disputados y además se ha subido al podio en todos ellos. En esta segunda mitad de temporada que hoy se inicia el objetivo es escalar peldaños y lograr alguna victoria. A ello contribuirá la velocidad y experiencia del piloto, y la fiabilidad del coche que el equipo portugués pone en sus manos.

En esta cita asturiana el equipo HME contará también con otras varias unidades una de ellas en manos del ovetense Pepe Álvarez, ganador el año pasado de la monomarca Hyundai Rally Cup.

De la Dehesa, tras los pasos de los asturianos Cachón y Ruiloba

Marca del grupo Stellantis, Citroën con larga y fructífera tradición en los rallyes nacionales y del mundial, se presenta en este rally con un coche modelo C3 Rally2 para el burgalés Unai de la Dehesa, piloto que el año pasado ganó la Peugeot Rally Cup Ibérica y el Desafio Peugeot con el 208 Rally4, lo que le permitió dar el salto a la categoría superior como anteriormente habían hecho los asturianos Alejandro Cachón y Diego Ruiloba.

Con un comienzo más pausado que sus predecesores, el burgalés va poco a poco mejorando sus cronos y es cuarto del campeonato al haber abandonado en el Rallye de Ourense.

El C3 Rally2 que el Citroën Rally Team pone a su disposición es una de las unidades que posee Sports&You la empresa portuguesa que dirige José Pedro Fontes. Con este coche fue séptimo en el Rally de Lorca en tierra, sexto en el Sierra Morena de Córdoba competición también puntuable para el campeonato de Europa y quinto en el Rías Bajas de Vigo. Abandonó por salida de carretera en la cita gallega de Orense,

Citroën, con seis modelos diferentes ha ganado en ocho ocasiones el Rally Príncipe / Princesa de Asturias. Venció con Jesús Puras en cuatro ediciones con los modelo ZX y Xsara. Con Saxo ganó Manuel Cabo, con los C2 S1600 Daniel Sordo y Solá yfinalmente con el C3 Rally2 y Alejandro Cachón al volante.