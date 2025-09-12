La Travesía Playas del Oeste será este domingo a las 10.30
La Travesía Playas del Oeste, que además será la 18.ª etapa de la Copa de España Aguas Abiertas Tour 250 organizada por la Real Federación Española de Natación, se celebrará este domingo a las 10.30 horas, con salida desde la Playa de Poniente rumbo a la Playa de L’Arbeyal, en un recorrido de ida y vuelta que volverá a reunir a nadadores de diferentes puntos del país. Además, habrá una prueba infantil, no competitiva, diez minutos más tarde, dirigida a participantes de 8 a 13 años. La jornada estará marcada por la pleamar fijada a las 9.53 horas, lo que significa que el recorrido principal se desarrollará con la marea en descenso.
