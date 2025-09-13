0-2: Joaquín da la victoria al Vetusta, que lleva dos de dos tras subir a Segunda Federación

UD Sámano: Masach (1), Deiby (1), Gómez (1), Rasines (1), Coca (1), Junior (1), Abad (2), Lambea (1), Diego (1), Castillo (2) y Larrucea (2). Cambios: Gilete (1) por Lambea e Ibáñez (1) por Diego, min. 60. Berzosa (1) por Larrucea, min.76. Quintela (1) por Gómez y Veiga (1) por Coca, min. 80 Real Oviedo Vetusta: Miguel Narváez (3), Adri Lopes (2), Marco (2), Cheli (2), Castri (3), Dieguito (2), Joaquín (3), Berzal (2), Marcos (2), Espi (2) y Enzo (2). Cambios: Tejón (1) por Enzo, Agudín (1) por Berzal y Coballes (1) por Dieguito, min. 60. Lucas Antañón (1) por Cheli, min. 70. Maza (1) por Marcos, min.85 Goles: 0-1, min. 10: Joaquín. 0-2, min. 87: Joaquín. Árbitro: Guillermo García Presa (Colegio castellanoleonés). Amonestó a Diego. Vallegón.

El Real Oviedo Vetusta logró sacar los tres puntos de Sámano con un doblete de Joaquín. Los chicos de Roberto Aguirre dominaron durante la primera mitad del encuentro, pero en la segunda mitad sufrieron ante los ataques del Sámano, hasta que Joaquín en los minutos finales lograría hacer el tanto de la tranquilidad.

El Vetusta llegaba a Sámano con ganas de seguir sumando de tres en tres tras vencer la semana pasada al Sarriana (3 -2) en un partido que se le complicó. Su rival, el Sámano, se estrenaba como local en Segunda Federación y llegaba al partido tras perder la jornada pasada contra la Gimnástica Segoviana con un contundente 3 a 0.

El partido comenzaba muy igualado entre los dos equipos, ninguno lograba dominar a su rival. Todo se descontrolaría en el minuto 10 de encuentro. El Oviedo lograría adelantarse en el marcador con un cabezazo de Joaquín que lograría superar a Masach para hacer el 0 a 1, pero los locales se quejaban de una posible

Los chicos de Javier Aguirre se mantuvieron fuertes defensivamente esperando la oportunidad para matar el partido, y llegaría en el tramo final del encuentro con el mismo protagonista del primer tanto, Joaquín, que lograría sentenciar el encuentro y dejar al Real Oviedo Vetusta líder del grupo, a la espera de que hoy se complete la jornada, con seis puntos de seis posibles.

El próximo encuentro del Oviedo Vetusta será en casa ante un gran rival como es el Real Valladolid Promesas. Será el próximo sábado a las 17.00 horas.