El Alimerka Oviedo Baloncesto se lleva un duro golpe: Brycen Goodine deja el equipo y regresa a Estados Unidos por "motivos personales"

El Alimerka Oviedo Baloncesto se ha llevado un duro golpe con uno de los fichajes para esta temporada que más ilusión había levantado entre los aficionados. Se trata de Brycen Goodine, escolta estadounidense que debutaba como profesional en Oviedo y que regresa a su país por "motivos personales", según la nota que emitió el club esta misma mañana.

Partidazo ante el Alega Cantabria

Un fantástico tirador y un jugador que ya había demostrado un gran nivel en su etapa en el baloncesto universitario, Goodine ya demostró de lo que era capaz el miércoles pasado, cuando anotó 34 puntos en la victoria en la prórroga (96-95) en el amistoso disputado ante el Alega Cantabria.

Una decisión unilateral que el club entiende

El club explicaba en su comunicado que la decisión de rescindir fue unilateral por parte del jugador: "El club ha sido informado por Brycen Goodine de su decisión de proceder a la rescisión unilateral del contrato que los vinculaba debido a motivos personales que le obligan a volver a EE UU. para atender, del modo que él entiende, de la mejor manera posible la custodia de su familia, anteponiéndola a cualquier otra consideración o circunstancia".

Retraso en su primera llegada

Estos asuntos personales ya hicieron que Goodine llegara más tarde de lo previsto a Oviedo. El director deportivo del club, Íñigo de la Villa, ya se refirió a ello tras el primer entrenamiento del equipo en el Palacio de los Deportes. Si bien, esos problemas parecían haber quedado resueltos y, por fin, el jugador llegó a Oviedo para sumarse a la disciplina de Javi Rodríguez. Lo hizo, además, demostrando su gran nivel y lo mucho que podía aportar al equipo.

EN IMÁGENES: Así fue el primer entrenamiento del Alimerka Oviedo Baloncesto en "una de las mejores pistas" de Primera FEB / Irma Collín / LNE

Unos problemas que han vuelto

Pasados unos días, Goodine ha visto como resucitaban esos asuntos familiares que le impiden tener la estabilidad necesaria para la práctica del baloncesto profesional lejos de su país. El club quiso desearle lo mejor en el futuro, aunque explica que "estudiará los siguientes pasos para evitar perjuicios": "Le deseamos que la vida le sonría y le compense por su sacrificio, si bien, el club, aun comprendiendo la situación, estudiará los siguientes pasos para evitar perjuicios".

A la búsqueda de un sustituto

El Alimerka Oviedo Baloncesto trabaja ahora a contrarreloj para sumar a un jugador que cubra el hueco que deja Goodine en el equipo: "Desde esta misma mañana se han reactivado los contactos con otras opciones que se habían paralizado ante la incorporación de Brycen Goodine al Alimerka OCB", explica la entidad. Hoy, el OCB se mide al Obradoiro a las 19.00 horas en el Palacio de los Deportes, ya sin Brycen Goodine.