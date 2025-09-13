El Alimerka Oviedo Baloncesto recibe en el Palacio al Obradoiro de Héctor Galán: prueba de nivel para los asturianos

El Alimerka Oviedo Baloncesto recibe hoy (19.00 horas) al Monbús Obradoiro en el Palacio de los Deportes. Es el tercer partido de pretemporada para el equipo que entrena Javi Rodríguez, que ha ganado los dos anteriores, ante San Pablo Burgos y Alega Cantabria. Ahora se ponen a prueba frente a uno de los grandes aspirantes al ascenso a la ACB.

Héctor Galán, en una casa "moderna y amplia"

Con el cuadro gallego vendrá su director general, el avilesino Héctor Galán, que ocupó ese cargo en el OCB durante dos décadas, desde su fundación hasta la temporada 2023-24. Galán estuvo presente en el Palacio el miércoles pasado viendo el partido que ganó el Alimerka Oviedo (96-95) al Alega Cantabria y así pudo confirmar todo lo que le habían contado sobre la nueva casa del equipo carbayón: "Es muy bonito, confirmó lo que me estaban diciendo; es moderno, amplio, pude ver los vestuarios, la sala de prensa y la sensación que tuve es que todo el mundo está encantado, el club, el Ayuntamiento, la gente. Es lo que se buscaba".

Los gallegos, ante el reto de la ACB

Una sintonía que asegura es fundamental "para hacer grandes cosas": "Es un sitio precioso, ahora toca disfrutarlo", añadía Galán, que afronta por segunda temporada consecutiva el reto de devolver al Obradoiro a la ACB. En cuanto al OCB, explica que en su visita del miércoles pudo ver a un equipo "divertido, dinámico, que juega sin especular, con ritmo alto, corriendo, cargando el rebote, que además tuvo un porcentaje alto de acierto, con lo que se fue casi a los 100 puntos; me parece un equipo hecho a imagen y semejanza de su entrenador, que es como yo creo que hay que hacer los equipos".

Antonio Lorca

Todos menos dos

En cuanto a las opciones que tiene el equipo de Oviedo esta temporada, asegura que habla "más con el corazón que con la cabeza": "Ojalá gane todos sus partidos menos dos", añadía.

El Alimerka Oviedo podrá contar hoy con Greg Parham, que fue baja el miércoles ante el Alega Cantabria por una contusión. La única ausencia será la ya conocida de Pablo Longarela, que sigue con su proceso de recuperación de la lesión que le dejó sin jugar el pasado curso.