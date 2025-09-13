El Alimerka Oviedo Baloncesto supera al Monbus Obradoiro y sigue sin perder en el Palacio de los Deportes
El equipo azul gana a uno de los favoritos de Primera FEB, aunque con algunas bajas importantes, y sigue dando buenas sensaciones esta pretemporada (74-70)
El Alimerka Oviedo sigue contando sus partidos por victorias desde que llegó al reformado Palacio de los Deportes. La de ayer (74-70), ante el Obradoiro, uno de los candidatos al ascenso en Primera FEB, se fraguó en tres primeros cuartos fantásticos, en los que se vio la identidad del equipo, corriendo cada vez que robaba un balón, ganando el rebote y siendo agresivo en las líneas de pase. Le sobró al equipo azul el último parcial, en el que se le vio más parado e incómodo con la presión del rival cuando subían el balón los manejadores.
Cuartos: (19-14), (25-20), (19-13), (9-23)
Alimerka Oviedo: Dan Duscak (15), Raúl Lobaco (10), Fede Copes (7), Nwaokorie (5), Alonso Faure (4) –quinteto inicial–, Parham (13), Shelist (8), Hermanson (3), Cosialls (9) y Jorge Arias.
Monbus Obradoiro: Alex Barcello (17), Leo Westermann (13), Yunio Barrueta, Álex Galán (4), Husckic (10) –quinteto inicial–, Denzel Anderson (7), Felipe dos Anjos (2), Alonso Grela (3), Hugo Sánchez (3), Baddini (3), Lundqvist (8) y Diego Sergei.
Palacio de los Deportes de Oviedo: 2.000 espectadores.
Alonso Grela, un asturiano en el Obradoiro
Un partido que también sirvió para ver en Oviedo al asturiano Alonso Grela, base del Obradoiro, equipo en cuya cantera lleva ya varios años. El mierense rindió a muy buen nivel. En el lado azul, volvió a tener minutos otro asturiano, Jorge Arias, que puede ganar algo de peso en la rotación ahora que el Alimerka tiene un jugador menos en su plantilla por la salida de Brycen Goodine.
Grandes minutos del Oviedo Baloncesto
La puesta en escena del equipo de Oviedo fue muy buena ante un Obradoiro aún en construcción, con ausencias como la de Diogo Brito y Aitor Etxeguren, y con jugadores como Denzel Anderson que se acaban de incorporar tras disputar el Eurobasket.
Una buena defensa durante tres cuartos
A pesar de todo, el Oviedo Baloncesto fue capaz de dejar en una anotación muy baja a un rival con mucha pólvora. La intensidad que puso el OCB fue clave. Llevó el ritmo del choque y cuando encontró buenas posiciones para lanzar en ataque y empezó a anotar logró despegarse en el marcador, llegando a tener una renta de dieciséis puntos (63-47) al final del tercer cuarto. Acabó sufriendo en un último parcial que se le hizo largo al equipo carbayón.
Buen partido en general del equipo y en particular de Duscak, excelso; de Fede Copes, al que se le vio muy incisivo de cara al aro; y de un Greg Parham al que el ritmo de este OCB le va como un guante.
