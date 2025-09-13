Carreño abre la eliminatoria de la Copa Davis ante Rune

El gijonés Pablo Carreño abrirá la eliminatoria de la Copa Davis que comienza hoy entre España y Dinamarca, y que se disputará en Marbella. Carreño se enfrentará al número uno danés, Holger Rune, que ocupa la undécima posición en el ránking ATP. El otro duelo en categoría individual será el que medirá a Jaume Munar y a Elmer Moeller.