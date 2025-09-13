Carreño abre la eliminatoria de la Copa Davis ante Rune
El gijonés Pablo Carreño abrirá la eliminatoria de la Copa Davis que comienza hoy entre España y Dinamarca, y que se disputará en Marbella. Carreño se enfrentará al número uno danés, Holger Rune, que ocupa la undécima posición en el ránking ATP. El otro duelo en categoría individual será el que medirá a Jaume Munar y a Elmer Moeller.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Matan de una paliza a un vecino de Cueves, en Ribadesella
- Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
- Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
- La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España