El Círculo Gijón Baloncesto cae por 80-62 en su debut en la Copa España
El equipo de Gijón, que tuvo un mal segundo cuarto, cede su visita a Ponferrada
N. L.
El Círculo Gijón Baloncesto cayó por 80-62 en la pista del Clínicas Ponferrada en la primera jornada de la primera fase de la Copa España. El equipo que entrena Nacho Galán, recién ascendido a Segunda FEB, sufrió sobre todo en el segundo cuarto ante un rival con mucha experiencia en la categoría de bronce del baloncesto español.
El Círculo comenzó bien el partido, ganando el primer cuarto por 16-19, pero pagó caro el bajón del segundo parcial, en el que su rival le superó por un 21-5 muy contundente. Tras el paso por vestuarios, el Círculo siguió sufriendo y perdió el tercer cuarto por 24-12. Reaccionó el equipo asturiano en el último parcial (19-26), pero ya estaba muy lejos en el marcador y la remontada fue imposible.
Destacó en el cuadro gijonés Joseph Reilly, que sumó 18 puntos, y el experimentado base Guillem Arcos, que aportó otros 12 puntos.
