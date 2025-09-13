El Círculo Gijón Baloncesto se estrena en la Copa FEB visitando Ponferrada

El Círculo Gijón Baloncesto inicia hoy (19.30 horas) la temporada disputando un partido ante el Clínicas Ponferrada perteneciente a la primera fase de la Copa España, competición que se comenzó a disputar la pasada campaña y que en la actual ha sufrido modificaciones. Este curso solo los equipos de Segunda FEB, categoría a la que acaba de ascender el Círculo, jugarán la primera fase. Una vez concluida, los equipos de Primera FEB, entre ellos el Alimerka Oviedo, comenzarán a competir en esta Copa España para disputar los dieciseisavos de final con los equipos de Segunda que se hayan clasificado.

Para Nacho Galán, entrenador del Círculo Gijón, el de hoy en la pista del Clínicas Ponferrada es para ellos "un partido de pretemporada". "Estamos muy contentos e ilusionados con esta nueva temporada, pero este primer partido, de Copa España, lo tenemos planificado como de pretemporada; no hemos trabajado nada específico y llegamos con mucha más carga de la que necesitaríamos para jugar a pleno rendimiento", explica el técnico del conjunto gijonés.

Para Galán, ganar o perder no es lo más importante en un duelo de estas características: "Vamos a intentar ganar, pero no es el objetivo; el objetivo es que sigamos preparándonos, que podamos por fin volver a la competición y que los jugadores se vayan encontrando y viendo lo que queremos de ellos esta temporada".

El Círculo vuelve a Segunda FEB con una plantilla muy renovada. Nacho Galán cuenta con los bases Guillem Arcos y Samu Barros (hoy duda por lesión); los escoltas Luke Reilly y Tavin Pierre; los aleros David Ramírez y Samuel Franco (duda por la tramitación de la ficha); los ala-pívots Michael Okafor, Javier Menéndez, Alfonso del Busto y Jerónimo Bengui (hoy causa baja); y los pívots Sharif Idris y Alberto Díaz.