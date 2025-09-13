Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Confía Base Oviedo de balonmano regresa a Plata: "Afrontamos este reto con la gente que queremos"

"Estamos muy ilusionados por volver a una categoría de la que no teníamos que haber bajado; los jugadores están deseando que llegue el momento de empezar"

Daniel Bandrés, entrenador del Confía Base Oviedo. |

Daniel Bandrés, entrenador del Confía Base Oviedo. | / BBO

Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

El Confía Base Oviedo regresa hoy (18.30 horas, pabellón de Vallobín) a División de Honor Plata midiéndose al Blendio Sinfín Santander. Al frente por segunda temporada consecutiva estará el entrenador Daniel Bandrés (Zaragoza, 1978), que reconoce estar muy ilusionado con el equipo y con el reto.

¿Cómo llega el equipo a este inicio de temporada?

Estamos todos muy ilusionados a volver a una categoría de la que no teníamos que haber bajado. Los jugadores tienen una expectativa máxima, la mayoría van a debutar y están deseando que llegue el momento de empezar.

¿Llegan todos bien físicamente? ¿Tiene algún lesionado?

Estamos bien, solo hay un jugador con alguna duda, que tendremos que ver su evolución por precaución, pero en ese sentido la pretemporada ha sido muy positiva y sin percances.

Es una plantilla joven, con mucha gente de casa y con muchos que siguen del pasado curso. ¿Satisfecho?

Estoy muy cómodo con este equipo y tengo la sensación de que todos estamos donde queremos y cómo queremos estar. Yo no cambio esta plantilla, sé que asumimos un reto complicado, pero lo afrontamos con la gente que queremos.

¿Se marca algún objetivo?

No tengo la capacidad de ver a largo plazo lo que va a pasar. El reto es ir a por el partido de mañana ( por hoy). Si le preguntas a la Inteligencia Artificial y seguro que dice cosas, que a un grupo nos manda a pelear por no estar en el pozo y a dos para arriba. Eso también lo puedo hacer yo, pero prefiero fijarme en el siguiente partido.

¿Cómo es su primer rival?

Es un equipo que la pasada temporada jugó las semifinales por el ascenso a la Asobal. Van a intentar que sea un partido con poco ritmo, que se juegue sin transiciones, es un equipo que tiene a gente con experiencia en Asobal y Plata. Nosotros lo vamos a combatir con ilusión.

¿Ustedes son un poco lo contrario a este equipo?

Sí, somos un perfil diferente, disputamos todas las fases del juego. Somos estilos diferentes.

¿Cómo se ha reforzado la plantilla del Confía?

Con dos chicos de Oviedo, un lateral derecho, Pablo Granda, y con un portero , Juan Prieto, que llegan los dos del Vetusta; con Mikel Galán, que viene del Ibiza, y con el argentino Elián Goux, que viene de jugar en Italia. Se han adaptado todos ellos muy bien.

n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
  2. Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
  3. Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
  4. Matan de una paliza a un vecino de Cueves, en Ribadesella
  5. Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
  6. Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
  7. La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
  8. Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España

María Pérez, dos años mágicos con un gran susto

María Pérez, dos años mágicos con un gran susto

Gelabert, a fondo en una amplia entrevista: del gesto con Albés, a la intrahistoria de su fichaje, la conversación con Nacho Méndez sobre el 10 y la sorpresa de su ídolo en el fútbol

Gelabert, a fondo en una amplia entrevista: del gesto con Albés, a la intrahistoria de su fichaje, la conversación con Nacho Méndez sobre el 10 y la sorpresa de su ídolo en el fútbol

El TSJA prohíbe depositar cenizas de la térmica de La Pereda en Langreo: estas son las razones

El TSJA prohíbe depositar cenizas de la térmica de La Pereda en Langreo: estas son las razones

Barbón promete "presionar" al Estado por la estación intermodal de Gijón y el acceso al Puerto

Barbón promete "presionar" al Estado por la estación intermodal de Gijón y el acceso al Puerto

El interés de los vecinos supera las plazas disponibles en el parking de Ciudad Naranco

El interés de los vecinos supera las plazas disponibles en el parking de Ciudad Naranco

La FP da un giro para adaptarse a la demanda laboral de las empresas: estas son las principales novedades

La FP da un giro para adaptarse a la demanda laboral de las empresas: estas son las principales novedades

La Asociación Día de Galicia en Asturias rinde homenaje a "la valentía" de 17 empresas

La Asociación Día de Galicia en Asturias rinde homenaje a "la valentía" de 17 empresas

El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza

El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza
Tracking Pixel Contents