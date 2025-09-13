El Confía Base Oviedo de balonmano regresa a Plata: "Afrontamos este reto con la gente que queremos"

El Confía Base Oviedo regresa hoy (18.30 horas, pabellón de Vallobín) a División de Honor Plata midiéndose al Blendio Sinfín Santander. Al frente por segunda temporada consecutiva estará el entrenador Daniel Bandrés (Zaragoza, 1978), que reconoce estar muy ilusionado con el equipo y con el reto.

¿Cómo llega el equipo a este inicio de temporada?

Estamos todos muy ilusionados a volver a una categoría de la que no teníamos que haber bajado. Los jugadores tienen una expectativa máxima, la mayoría van a debutar y están deseando que llegue el momento de empezar.

¿Llegan todos bien físicamente? ¿Tiene algún lesionado?

Estamos bien, solo hay un jugador con alguna duda, que tendremos que ver su evolución por precaución, pero en ese sentido la pretemporada ha sido muy positiva y sin percances.

Es una plantilla joven, con mucha gente de casa y con muchos que siguen del pasado curso. ¿Satisfecho?

Estoy muy cómodo con este equipo y tengo la sensación de que todos estamos donde queremos y cómo queremos estar. Yo no cambio esta plantilla, sé que asumimos un reto complicado, pero lo afrontamos con la gente que queremos.

¿Se marca algún objetivo?

No tengo la capacidad de ver a largo plazo lo que va a pasar. El reto es ir a por el partido de mañana ( por hoy). Si le preguntas a la Inteligencia Artificial y seguro que dice cosas, que a un grupo nos manda a pelear por no estar en el pozo y a dos para arriba. Eso también lo puedo hacer yo, pero prefiero fijarme en el siguiente partido.

¿Cómo es su primer rival?

Es un equipo que la pasada temporada jugó las semifinales por el ascenso a la Asobal. Van a intentar que sea un partido con poco ritmo, que se juegue sin transiciones, es un equipo que tiene a gente con experiencia en Asobal y Plata. Nosotros lo vamos a combatir con ilusión.

¿Ustedes son un poco lo contrario a este equipo?

Sí, somos un perfil diferente, disputamos todas las fases del juego. Somos estilos diferentes.

¿Cómo se ha reforzado la plantilla del Confía?

Con dos chicos de Oviedo, un lateral derecho, Pablo Granda, y con un portero , Juan Prieto, que llegan los dos del Vetusta; con Mikel Galán, que viene del Ibiza, y con el argentino Elián Goux, que viene de jugar en Italia. Se han adaptado todos ellos muy bien.

n