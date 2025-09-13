Espectacular regreso a División de Honor Plata del Confía Base Oviedo: empate épico (30-30)

El Confía Base Oviedo regresó ayer a División de Honor Plata dando una muestra de garra, carácter y fe. Los de Daniel Bandrés empataron ante el Blendio Sinfín Santander en un encuentro apoteósico, con un final digno de película. Los asturianos perdían por siete goles a falta de 15 minutos y lograron el empate cuando con un lanzamiento de Elián Gouz cuando estaba a punto de sonar la bocina.

Confía Base Oviedo: Juan Gamallo, Raúl Blanco (2), Pablo Granda (6), Emi Franceschetti (2), David Pulgar (1), Mikel Galán (3), Jayro Pérez (2) –siete inicial- Javi Colías, Joaquín Pérez (1), Tomás Pérez, Hélio Pina (1), Jorge Ureña (2), Gonzalo Pulgar (1), Elián Goux (6), Javi Sanz (2) y Juan Prieto. Blendio Sinfín: Pol Quiroga, Javier Valverde (1), Aarón Pardo (4), Marcos Aguilella (8), Basualdo (2), Federico Saud (4), Macapá (6) –siete inicial- Víctor Doval, Gustavo Alonso (2), Marcos Domínguez (4), Mikel Blanco (1), Luis Plá, Lucas González, Matías Payá y Jaime Arnau. Árbitros: Jorge Muras y Tomás Fernández. Expulsaron a Hélio Pina por roja directa en el minuto 25. Excluyeron por dos minutos a los locales Javi Colías y Pablo Granda, y a los visitantes Basualdo (2), Macapá (2) y Jaime Arnau. Marcador cada cinco minutos: 3-2; 6-6; 8-8; 9-12; 13-16 (descanso) 14-19; 18-22; 19-25; 23-27; 26-28; 30-30. Vallobín: Unos 450 espectadores.

El choque comenzó con un Confía Oviedo atrevido y con desparpajo. El primer gol de la temporada lo anotó Pablo Granda. Pero enfrente estaba un Blendio Sinfín que demostró por qué la pasada temporada peleó por ascender a la Liga Asobal. Tas un intercambio de golpes, los visitantes dieron un pequeño arreón para escaparse en el marcador y llegaron a situarse 11-16, con un Confía Oviedo aturdido tras la roja a Hélio Pina. Llegó la primera demostración de fe: dos goles de Goux, el último sobre la bocina, para recortar diferencias y permitir creer en la remontada.

El inicio de la segunda mitad no fue bien para el equipo local y el conjunto cántabro se fue en el marcador (14-20). Tocaba apelar a la épica y llegó un parcial de 3-0, con tantos de Pablo Granda, Raúl Blanco y Mikel Galán. Blendio Sinfín ajustó y logró salir indemne, con un 0-4. El marcador estaba 18-25 y a un cuarto de hora del final. Y llegó la remontada.

Un inmenso Pablo Granda asumió galones y Javi Sanz se mostró certero desde los siete metros para recortar distancias hasta el 24-27). Los cántabros seguían anotando a cuenta gotas y dando golpes que parecían definitivos. Cogió el turno de la epica Mikel Galán, con dos tantos. Nuevo acercamiento (26-28, minuto 55). Blendio Sinfín anotó en la siguiente, pero casi sin tiempo para respirar el canterano Joaquín Pérez dio nuevas esperanzas (27-29).

En los últimos dos minutos anotó primero Pablo Granda y en la siguiente acción, nuevo tanto visitante. Con dos abajo, apareció Elián Goux: primero, finta del argentino, bote, y para adentro; después, pasos del conjunto cántabro; y, tras el tiempo muerto de Daniel Bandrés, para que Goux pusiera un empate que sabe a gloria.

Victoria agridulce del Lobas

El Lobas Oviedo ganó (32-26) al Ikasa Boadilla el Open San Mateo, pero su portera Begoña Otero se lesionó.