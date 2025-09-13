Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espectacular regreso a División de Honor Plata del Confía Base Oviedo: empate épico (30-30)

Dos goles del argention Elián Goux dan un valioso punto al equipo asturiano en un partido en el que perdían por siete goles a un cuarto de hora del final

Emi Franceschetti, del Confía Base Oviedo, este sábado en el pabellón de Vallobín

Emi Franceschetti, del Confía Base Oviedo, este sábado en el pabellón de Vallobín / Juan Plaza

N. L.

Oviedo

El Confía Base Oviedo regresó ayer a División de Honor Plata dando una muestra de garra, carácter y fe. Los de Daniel Bandrés empataron ante el Blendio Sinfín Santander en un encuentro apoteósico, con un final digno de película. Los asturianos perdían por siete goles a falta de 15 minutos y lograron el empate cuando con un lanzamiento de Elián Gouz cuando estaba a punto de sonar la bocina.

Confía Base Oviedo: Juan Gamallo, Raúl Blanco (2), Pablo Granda (6), Emi Franceschetti (2), David Pulgar (1), Mikel Galán (3), Jayro Pérez (2) –siete inicial- Javi Colías, Joaquín Pérez (1), Tomás Pérez, Hélio Pina (1), Jorge Ureña (2), Gonzalo Pulgar (1), Elián Goux (6), Javi Sanz (2) y Juan Prieto.

Blendio Sinfín: Pol Quiroga, Javier Valverde (1), Aarón Pardo (4), Marcos Aguilella (8), Basualdo (2), Federico Saud (4), Macapá (6) –siete inicial- Víctor Doval, Gustavo Alonso (2), Marcos Domínguez (4), Mikel Blanco (1), Luis Plá, Lucas González, Matías Payá y Jaime Arnau.

Árbitros: Jorge Muras y Tomás Fernández. Expulsaron a Hélio Pina por roja directa en el minuto 25. Excluyeron por dos minutos a los locales Javi Colías y Pablo Granda, y a los visitantes Basualdo (2), Macapá (2) y Jaime Arnau.

Marcador cada cinco minutos: 3-2; 6-6; 8-8; 9-12; 13-16 (descanso) 14-19; 18-22; 19-25; 23-27; 26-28; 30-30.

Vallobín: Unos 450 espectadores.

El choque comenzó con un Confía Oviedo atrevido y con desparpajo. El primer gol de la temporada lo anotó Pablo Granda. Pero enfrente estaba un Blendio Sinfín que demostró por qué la pasada temporada peleó por ascender a la Liga Asobal. Tas un intercambio de golpes, los visitantes dieron un pequeño arreón para escaparse en el marcador y llegaron a situarse 11-16, con un Confía Oviedo aturdido tras la roja a Hélio Pina. Llegó la primera demostración de fe: dos goles de Goux, el último sobre la bocina, para recortar diferencias y permitir creer en la remontada.

El inicio de la segunda mitad no fue bien para el equipo local y el conjunto cántabro se fue en el marcador (14-20). Tocaba apelar a la épica y llegó un parcial de 3-0, con tantos de Pablo Granda, Raúl Blanco y Mikel Galán. Blendio Sinfín ajustó y logró salir indemne, con un 0-4. El marcador estaba 18-25 y a un cuarto de hora del final. Y llegó la remontada.

Un inmenso Pablo Granda asumió galones y Javi Sanz se mostró certero desde los siete metros para recortar distancias hasta el 24-27). Los cántabros seguían anotando a cuenta gotas y dando golpes que parecían definitivos. Cogió el turno de la epica Mikel Galán, con dos tantos. Nuevo acercamiento (26-28, minuto 55). Blendio Sinfín anotó en la siguiente, pero casi sin tiempo para respirar el canterano Joaquín Pérez dio nuevas esperanzas (27-29).

En los últimos dos minutos anotó primero Pablo Granda y en la siguiente acción, nuevo tanto visitante. Con dos abajo, apareció Elián Goux: primero, finta del argentino, bote, y para adentro; después, pasos del conjunto cántabro; y, tras el tiempo muerto de Daniel Bandrés, para que Goux pusiera un empate que sabe a gloria.

Victoria agridulce del Lobas

El Lobas Oviedo ganó (32-26) al Ikasa Boadilla el Open San Mateo, pero su portera Begoña Otero se lesionó.

