Marino y Langreo disputan el primer derbi del curso

Marino y Langreo juegan hoy (18.00 horas) el primer derbi de la temporada en el grupo 1 de Segunda Federación. Los de Luanco debutan este curso en Liga en Miramar después de sufrir una derrota a domicilio que no merecieron ante el Rayo Cantabria (1-0). El Langreo, por su parte, también salió la pasada jornada de Ganzábal con la sensación de haber perdido dos puntos tras empatar (1-1) con el Coruxo en un encuentro en el que dominaron y fueron superiores.

Para Sergio Sánchez, entrenador del Marino, el Langreo es "uno de los equipos más equilibrados y completos del grupo, que ha mantenido una base de jugadores muy importante". Pablo Acebal, entrenador del Langreo, asegura que estará "pendiente de la climatología" por el estado de Miramar y define a su rival de mañana como "un equipo que tiene muchas virtudes, que propone, quiere la pelota y que ha cambiado bastante respecto a la temporada pasada".