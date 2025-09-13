Marino y Langreo disputan el primer derbi del curso
Los dos equipos asturianos buscan en Miramar estrenar su casillero de victorias
A. L.
Marino y Langreo juegan hoy (18.00 horas) el primer derbi de la temporada en el grupo 1 de Segunda Federación. Los de Luanco debutan este curso en Liga en Miramar después de sufrir una derrota a domicilio que no merecieron ante el Rayo Cantabria (1-0). El Langreo, por su parte, también salió la pasada jornada de Ganzábal con la sensación de haber perdido dos puntos tras empatar (1-1) con el Coruxo en un encuentro en el que dominaron y fueron superiores.
Para Sergio Sánchez, entrenador del Marino, el Langreo es "uno de los equipos más equilibrados y completos del grupo, que ha mantenido una base de jugadores muy importante". Pablo Acebal, entrenador del Langreo, asegura que estará "pendiente de la climatología" por el estado de Miramar y define a su rival de mañana como "un equipo que tiene muchas virtudes, que propone, quiere la pelota y que ha cambiado bastante respecto a la temporada pasada".
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Matan de una paliza a un vecino de Cueves, en Ribadesella
- Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
- Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
- La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España