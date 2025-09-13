El Marino de Luanco tira de pegada y se lleva el derbi contra el Langreo (2-0)

Marino de Luanco: Dennis (3); Borja Álvarez (2), Somolinos (3), Pedro Orfila (3), Dailos (2); Íñigo Villaldea (2), Pelayo Pérez (2); Marcos Bravo (3), Basurto 83) y Tito Leyva (3). Cambios: Lora (2) por Pelayo Pérez, min.56. Guaya (2) por Borja Álvarez, min. 67. Martí (2) por Íñigo Villaldea, min. 67. Óscar Fernández (2) por Basurto, min. 67. Diego Díaz (1) por Leyva, min. 79. Langreo: Adrián Torre (2); Nacho López (3), David Amez (2), Dani Ojeda (2), Álex Menéndez (3); Basilio (2), Sergio Orviz (2), Juan López (3), Samu Pérez (s.c.); Pablo Maya (1) y Guerrero (2). Cambios: René Reyes (1) por Samu Pérez, min. 11. Pablo Pérez (1) por Pablo Maya, min. 46. Lucas Suárez (2) por Amez, min. 63. Omar Álvarez (2) por Basilio, min. 63. Iván González (1) por Nacho López, min. 70. Goles: 1-0, min. 26: Tito Leyva. 2-0, min. 57: Marcos Bravo. Árbitro: Iván García (comité gallego). Amonestó a los locales Tomás Fuentes, Villaldea, Martí y Orfila, y a los visitantes Amez, René Reyes, Dani Ojeda y Juan López. Miramar: Unos 800 espectadores, con una nutrida presencia de seguidores del Langreo. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Nuria Gallego Acuña, hija del presidente del Marino, Luis Gallego, y por César García Fernández, ambos socios del club. Los jugadores tuvieron que cambiarse en Balbín por las reformas de los vestuarios que se están llevando a cabo en Miramar.

El Marino de Luanco, que disputó su tercer partido en seis días tras jugar el miércoles la Copa Federación, tiró de efectividad para lograr la primera victoria de la temporada ante una Langreo que llegó a sacar trece córners. Pero la defensa local y el guardameta Dennis se mostraron muy seguros. El fuego lo abrió el visitante Álex Menéndez, un peligro constante, en el minuto 8 con un disparo que sacó Dennis.

Poco después, en el minuto 15, los aficionados locales pidieron penalti por una mano en el área del Langreo tras un disparo de Íñigo. En el 25, otra vez Álex Menéndez llevó el peligro al área local con un disparo raso que detuvo Dennis. Y en el 26 llegó el gol del Marino. Falta pegada en a la línea de banda que tocó en corto Marcos Brava sobre Basurto, quien centró al interior del área. Allí estaba Leyva, que cabeceó picado a la base del poste izquierdo de la portería defendida por Adrián.

El Langreo respondió en una acción de Basilio en la frontal, que finalizó Juan López con un disparo cruzado que se marcó fuera. Tras el descanso, el técnico visitante realizó cambios en busca del gol del empate. Los langreanos tuvieron muchas acciones a balón parado, pero nada pudieron hacer los de Pablo Acebal ante la sólida defensa marinista. En el minuto 54, un centro de Álex Menéndez desde la línea de fondo no encontró rematador, después de que el balón se paseara por el área pequeña.

Tres minutos después, en el 57, el Marino logró el 2-0. Fue una jugada de tiralíneas. Falta sacada por el Langreo que para Dennis. El meta anduvo rápido sacando con la mano para Basurto, que logró filtrar un excelente pase al hueco entre los centrales para la llegada de Marcos Bravo, que encaró al portero del Langreo batiéndolo a media altura con un disparo pegado al palo.

Pese al dominio y el empuje que el Langreo estaba demostrando hasta ese momento, el gol dejó tocado a los visitantes. De esta forma, el Marino tuvo el 3-0 en el 68 en una contra, pero Adrián detuvo el disparo de Leyva.

Aún así, llegaron las mejores ocasiones del Langreo, como un córner que botó Álex Menéndez que se estrelló en el palo, y un gran disparo desde fuera del área de Guerreo que el portero local despejó con una muy buena parada. El propio Guerrero la tuvo en una falta directa en los últimos minutos, pero se topó otra vez con Dennis. Ya en el 88, el Marino tuvo un contragolpe, pero René Reyes salvó in extremis el disparo de Martí. El Marino supo ser efectivo frente a un Langreo que empujó, pero no fue capaz de superar al portero y la zaga local.

El Lealtad visita a la Sarriana

El Lealtad visitará hoy a la UD Sarriana. Los de Villaviciosa tratarán de lograr su primera victoria de la temporada en el campo de A Ribela a partir de las 17 horas tras iniciar en curso empatando en Les Caleyes.